Occasione super, il vecchio pallino di De Laurentiis per Pioli

Occasione di mercato per il Milan: in casa rossonera può tornare di moda un nome in passato vicinissimo al Napoli

Sembrava destinato ad approdare in Serie A nell’estate 2019. L’accordo con il Napoli era ormai raggiunto, ma poi è spuntato l’Arsenal e le cose sono cambiate.

Chissà come sarebbe andata per Nicolas Pepe e per il club azzurro. Dopo stagioni eccellenti al Lille, il franco-ivoriano ha scelto i ‘Gunners’ anziché i partenopei, ma il suo rendimento è stato notevolmente al di sotto delle aspettative. Una situazione certamente complessa, in un club in piena fase di ricostruzione e che sembra intravedere la luce solo in questi mesi sotto la gestione Arteta. Di questo nuovo Arsenal però, Pepe non fa più parte. Spedito in estate in prestito secco al Nizza e con un contratto con i ‘Gunners’ in scadenza nel 2024.

Milan, occasione Pepe dal mercato

Nizza che sta segnando un punto di rinascita per il classe 1995. 6 gol stagionali tra campionato e Conference League in 19 presenze sono un bottino importante per un giocatore che ha avuto grandi difficoltà nelle ultime stagioni.

E chissà che questa rinascita non passi inosservata, anche per i club di Serie A. Il Napoli, come detto, è stato vicinissimo a lui nel 2019. Difficile che gli azzurri ci possano fare un pensiero visto come è andato a finire l’affare, nonostante il futuro di Lozano e Politano in azzurro non sia così certo. Più facile che a farci un pensiero possa invece essere il Milan, che già lo ha seguito in passato.

Le condizioni per un suo approdo sembrano essere davvero favorevoli. Il contratto in scadenza nel 2024 aiuta e non poco, allo stesso modo può aiutare la situazione del giocatore, sostanzialmente un epurato in casa Arsenal. Per caratteristiche tecniche, esterno destro d’attacco di piede mancino, Pepe può rappresentare il profilo ideale per i rossoneri di Pioli. Giocatore dotato di cambio di passo e che sa fare gol, l’ivoriano, classe 1995, può davvero rappresentare la giusta occasione ad un prezzo anche favorevole. L’Arsenal lo ha pagato 85 milioni di euro nel 2019, ma ora la valutazione del cartellino non dovrebbe superare i 20 milioni di euro. Certo l’affare può risultare molto più facile per giugno piuttosto che per gennaio visto il prestito a Nizza sino a fine stagione. La situazione sul fronte d’attacco rossonero è tutta da definire. Da Origi e Rebic che finora non hanno mantenuto le aspettative al destino di Leao, che ancora non ha rinnovato e che è sempre corteggiato dai top club inglesi. Passando poi per i nodi Ibrahimovic e Giroud, con il primo che potrebbe appendere le scarpe al chiodo e il secondo per cui si sta lavorando al rinnovo. Una rivoluzione offensiva però in estate è possibile in casa rossonera: chissà quindi che Pepe non possa prenderne parte.