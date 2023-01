La Juve sbaraglia la concorrenza: con 40 milioni lo toglie al Milan

La Juventus sbaraglia la concorrenza: con quaranta milioni di euro lo toglie al Milan e accontenta Allegri

E’ ormai partito il calciomercato invernale. Poche ore e prenderà il via ufficialmente la sessione che un tempo si chiamava di riparazione della campagna trasferimenti.

Per la Serie A difficile ipotizzare un gennaio all’insegna dei grandi colpi ma, chi più, chi meno, tutte le big proveranno a fare qualcosa. Lo farà anche la Juventus che, alle prese con le note vicende societarie, andrà alla ricerca di un’occasione da sfruttare per arricchire la rosa di Allegri e dare maggior consistenza alle possibilità di rimonta scudetto. Vuole fare qualcosa anche il Milan, reduce dal ko in amichevole contro il Psv Eindhoven, e che non ha ricevuto grande aiuto dai colpi messi a segno nel mercato estivo. Bianconeri e rossoneri sono proprio i due club che vengono indicati in pole position per l’acquisto di uno degli eroi argentini del Mondiale.

Calciomercato Juventus, sprint per De Paul: cosa sta succedendo

Rodrigo De Paul nuovamente in Serie A: è quanto afferma ‘fichajes.net’ che parla della volontà dell’Atletico Madrid di massimizzare al massimo la vittoria in Qatar dell’Argentina e dello stesso De Paul. L’ex Udinese non è certo uno dei punti fermi della squadra di Simeone e già prima della rassegna iridata il suo nome era tra i possibili partenti.

Ora la situazione favorisce una cessione, soprattutto se dovesse arrivare una offerta importante. Il portale spagnolo parla di una Juventus pronta a chiudere l’operazione anche se la cifra richiesta dall’Atletico non è certo facile da reperire a gennaio: quaranta milioni di euro. Potrebbe essere questo il grande ostacolo da superare per il club bianconero, ma anche per il Milan, altra società interessata ai servizi del 28enne di Sarandì. Per entrambe l’idea di spendere una cifra così elevata per un acquisto a stagione in corso è difficilmente percorribile. Più facile, invece, pensare ad un prestito fino al termine della stagione, rimandando l’esborso economico all’estate, dopo aver toccato con mano l’impatto che il calciatore può avere tornando in Serie A.