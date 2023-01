Crisi Tottenham e addio Conte: “Qualcuno festeggerà”

L’allenatore italiano è stato preso di mira dopo gli ultimi due risultati incassati in Premier League dalla ripresa del campionato

Sembra evidente sino a questo momento che la lunga pausa del Mondiale abbia tolto energie importanti al Tottenham, sia fisiche che mentali. Nei primi due incontri giocati dalla ripresa della Premier League, la formazione di Antonio Conte ha raccolto solo un pareggio con il Brentford ed è uscita sconfitta contro l’Aston Villa nell’ultimo turno.

Una squadra rimaneggiata dai numerosi infortuni, orfana in attacco di pedine importanti come Richarlison, Kulusevski e Lucas Moura. Alternative preziose che in una fase estremamente ricca di impegni tra campionato e coppa possono chiaramente fare la differenza. A destare grande preoccupazione, però, continua ad essere la grande fragilità di una fase difensiva che fatica a trovare equilibrio come dimostrano i 25 gol subiti dopo 17 giornate disputate.

In particolar modo, dopo l’ultima sconfitta rimediata contro l’Aston Villa, hanno fatto discutere le parole pronunciate da Antonio Conte in conferenza stampa sulle ambizioni del suo Tottenham: “Continuo a ripetere che la scorsa stagione abbiamo fatto un miracolo, ma sapevo qual era la situazione. Noi tra le favorite? Per me è follia. Per quello devi avere basi forti, 15 giocatori forti e tanti giovani, ogni stagione puoi aggiungere due giocatori da 60-70 milioni di sterline. C’è chi può spendere 300 milioni sul mercato, bisogna essere realisti e non creare illusioni. Adesso dobbiamo comprare forte”.

Tottenham, Boldrini sul futuro di Conte: “Addio? Non mi sorprenderei”

A commentare il futuro di Antonio Conte ci ha pensato Stefano Boldrini sulle frequenze di ‘Tutti Convocati’.

Il giornalista esperto di calcio inglese ha subito commentato le ultime esternazioni del tecnico leccese: “Le dichiarazioni di Conte dopo il 2-0 subito dall’Aston Villa hanno smosso i giornali inglesi. Capita spesso che nei momenti di difficoltà Conte evochi il mercato. Il Tottenham ha infortunati, ma in generale il mercato in Inghilterra attende mosse importanti”.

Sul futuro dell’allenatore a Londra, invece, questo è stato il pensiero di Boldrini: “Conte pronto a mollare il Tottenham? Non mi azzardo a dirlo, dovesse andar via però non sarei sorpreso. In Inghilterra ci sarà chi festeggerà e chi si leccherà le ferite”.