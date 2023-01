Il giorno della svolta: può firmare per la Juventus

Per la Juventus può essere il giorno della svolta: i bianconeri a caccia di rinforzi non troppo costosi, ora arriva anche la firma

Inizia il 2023, un anno che potrebbe rappresentare una svolta per la Juventus. Le note vicende societarie porteranno sicuramente a delle novità, sia dal punto di vista dirigenziale (del resto il nuovo Cda è pronto ad insediarsi) che da quello sportivo.

Massimiliano Allegri in questi giorni di cambio di ‘potere’ ha visto aumentare il suo peso nell’area sportiva: sono lui e Cherubini, al momento, a operare anche sul mercato, in attesa che vengano assegnati tutti gli incarichi. Con il nuovo anno inizia anche la sessione invernale della campagna trasferimenti e c’è da valutare attentamente cosa fare. Il motivo è semplice: la situazione economica del club impone un occhio di riguardo ai bilanci ed allora, salvo uscite eccellenti, le entrate dovranno essere low cost. Qualcosa però andrà fatto, anche in ottica futuro e qui entrano in gioco i calciatori in scadenza di contratto nel 2023. Con l’inizio di gennaio, hanno la possibilità di firmare un pre-accordo con il nuovo club e la Juve può accelerare qualche operazione.

Calciomercato Juventus, caccia al terzino

Il club bianconero deve intervenire soprattutto sugli esterni di difesa e da tempo nei radar ci sono alcuni calciatori che a fine anno vedono scadere i loro accordi con gli attuali club.

I nomi sono quelli soliti: in prima linea c’è Alejandro Grimaldo, terzino sinistro spagnolo, attualmente al Benfica. Il rinnovo con il club portoghese è lontano ed allora da oggi il 27enne potrebbe firmare il pre-accordo con la Juventus.

Stessa cosa per Raphael Guerreiro, in scadenza con il Borussia Dortmund e desideroso di una nuova avventura. Il club tedesco vorrebbe cautelare con Bensebaini, un altro dei giocatori in scadenza che da oggi ha la possibilità di dire sì ad un nuovo club. Anche lui nel mirino della Juventus (ma anche dell’Inter), il suo futuro sembra essere ancora in Germania. Da oggi però ogni giorno è quello buono per la svolta: gratis in bianconero, da ora può arrivare anche la firma.