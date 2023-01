“Ha un dono”: Campos pazzo di lui, lo porta alla Juve a metà prezzo

Luis Campos può essere il nuovo direttore sportivo della Juventus e ha già un pupillo da portare in Serie A: “E’ un calciatore d’élite mondiale”

Allegri prepara la Juventus alla prima partita del nuovo anno: i bianconeri, dopo il pareggio contro lo Standard Liegi in amichevole, sono attesi il 4 gennaio dalla Cremonese per la partita che segnerà il ritorno della Serie A.

Calciatori e staff tecnico concentrati sul campo, mentre i prossimi saranno giorni fondamentali per la società. Il 18 gennaio si insedierà il nuovo consiglio di amministrazione, il 20 è attesa la decisione sulla richiesta di riapertura del caso plusvalenze, poi ci sarà da decidere il nuovo organigramma anche dal punto di vista dell’area sportiva. Anche in questo caso i nomi fatti sono tanti e tra questi c’è anche quello di Luis Campos, attuale direttore sportivo del Paris Saint-Germain. Lo spagnolo, legato in passato anche al Celta Vigo, potrebbe portare con sé uno dei suoi pupilli.

“Ho avuto modo di osservare calciatori al di fuori del contesto della prima squadra – disse Campos in riferimento proprio al Celta – e ho visto un giocatore che aveva un dono: è Gabri Veiga“. Venti anni, trequartista che può giocare anche a centrocampo, Gabri Veiga si è messo in luce al suo primo anno da titolare in prima squadra.

Calciomercato Juventus, nome nuovo per il centrocampo: è il pupillo di Campos

Contro il Siviglia il 30 dicembre è andato in gol, portando a quarto il suo bottino stagionale, con anche un assist da mettere a referto.

Non male per chi è alla sua prima stagione nella Liga, un giovane però che ha già messo in mostra talento e qualità da vendere. Del resto Campos, uno che di giovani talenti se ne intende, non ha nascosto la sua ammirazione per il 20enne: “Penso che sarà un giocatore d’élite mondiale” la sua investitura.

Dovesse diventare nuovo dirigente della Juventus, uno dei primi pensieri potrebbe andare proprio a questo talento pronto ad esplodere. Legato al Celta da un contratto fino al 2025, con una clausola da 40 milioni di euro, il via libera per la sua cessione potrebbe arrivare anche con un’offerta di 20 milioni. Campos lo conosce bene, per la Juventus potrebbe essere la prima, gradita, sorpresa del nuovo corso.