La Juve non può farci niente: visite mediche programmate, al Chelsea per 37 milioni

Il Chelsea rompe gli indugi, sborsa 38 milioni e lo ‘porta via’ alla Juventus: già programmate le visite mediche

Il Chelsea non ha intenzione di starsene con le mani in mano nel calciomercato di gennaio. Il nono posto in classifica non può far contento il nuovo proprietario Boehly, né tantomeno il tecnico Potter. Ecco allora che la società è pronta ad intervenire in maniera anche massiccia nella sessione invernale di mercato.

Non è certo un problema di soldi quando si parla di una delle società più ricche della Premier League. Il Chelsea ha la possibilità di sbaragliare la concorrenza e il primo colpo sarebbe già stato chiuso. Accordo e visite mediche imminenti per un affare che complica anche i piani alla Juventus. Come i ‘Blues’ anche i bianconeri hanno la necessità di dare maggior forza al proprio reparto arretrato, magari ringiovanendolo anche. Al contrario però della società londinese, a Torino non sono previste spese pazze e quindi l’offerta del Chelsea mette la parola fine a qualsiasi ambizione. Il nome è quello di Benoit Badiashile, 21 anni, centrale franco-congolese, legato al Monaco fino al 2024.

Calciomercato Juventus, il Chelsea chiude per Badiashile

Il suo futuro però sembra essere allo Stamford Bridge. Stando a quanto riportato da The Athletic, infatti, sarebbe stato trovato l’accordo totale per il suo trasferimento dal Principato a Londra per una cifra intorno ai 37-38 milioni di euro.

Intesa blindata, tanto che per il calciatore sono già stata programmate le visite mediche. Superati i rituali test medici, Badiashile firmerà il contratto che lo legherà al Chelsea per i prossimi anni e si unirà alla corte di Potter per la seconda parte di stagione. Il 21enne andrà ad unirsi ad un pacchetto arretrato che vanta già Thiago Silva, Koulibaly, Fofana e Chalobah, arricchendo il ventaglio di alternative a disposizione del manager ex Brighton.