Juventus, scatta l’allarme: Conte scippa il bomber ad Allegri

La Juventus e Allegri mettono nel mirino un bomber sul mercato, ma Conte e il Tottenham giocano d’anticipo: pronta l’offerta

Pochi giorni al ritorno in campo ufficiale per la Juventus. Le amichevoli di preparazione hanno dato qualche buona risposta a Massimiliano Allegri, che però, ancora una volta, dovrà fare i conti con le difficoltà date dalla situazione infortuni.

Tanti gli assenti in vista della gara di mercoledì con la Cremonese. Sicuramente fuori causa Bonucci, Vlahovic, Pogba, Di Maria, Paredes, da valutare le condizioni di De Sciglio e Chiesa al rientro dai rispettivi acciacchi, di Szczesny uscito precauzionalmente nell’ultimo test contro lo Standard Liegi e di Rabiot appena tornato dalle vacanze post Mondiale. Non la situazione ideale, di certo, per preparare una sfida importante come quella dei grigiorossi, da vincere per iniziare il nuovo anno con il piede giusto. Il tecnico livornese ha comunque ottenuto buone risposte da una squadra che ha trovato una quadratura proprio in contumacia di diversi big e innervata dai giovani. Anche se naturalmente, avere qualche supporto dal mercato non guasterebbe affatto. Difficile immaginare grandi operazioni nel mese di gennaio, anche per la delicata situazione societaria fuori dal campo, ma il club, naturalmente, si guarda intorno alla ricerca di opportunità da cogliere in diversi reparti. Attacco incluso, con un profilo ripetutamente accostato ai bianconeri di recente, ma che potrebbe prendere invece un’altra strada.

Juventus, irrompe il Tottenham su Ferran Torres: le cifre dell’offerta

Si tratta di Ferran Torres, che il Barcellona, bisognoso di monetizzare, ritiene sacrificabile. Per l’attaccante spagnolo, reduce anche da un deludente Mondiale, i blaugrana valutano possibili offerte e una potrebbe arrivare dal Tottenham.

Gli ‘Spurs’ di Antonio Conte sono stati battuti oggi in casa per 2-0 dall’Aston Villa. Non possono bastare sempre Kane e Son a togliere le castagne dal fuoco ai londinesi, che necessitano di altri rinforzi davanti. E così, secondo ‘Fichajes.net’, dall’Inghilterra sarebbe pronta una proposta da circa 35 milioni di euro. Un’offerta che il Barcellona potrebbe respingere cercando di ricavare qualcosa in più, ma sapendo di non poter comunque recuperare i 55 milioni spesi un anno fa.