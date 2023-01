Calhanoglu si è preso l’Inter, ma il futuro può essere lontano da Milano

Il futuro di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter di Simone Inzaghi, potrebbe essere lontano da Milano: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, alla ripresa del campionato italiano di Serie A, sfiderà il Napoli di Luciano Spalletti in quello che sarà un vero e proprio duello rusticano per lo scudetto. Gli azzurri, se non dovessero perdere, prenderebbero davvero il largo sulle dirette concorrenti e metterebbero a segno un colpo davvero importante per il tricolore, mentre l’Inter, in caso di vittoria, riaprirebbe un discorso che, soltanto pochissime giornate di campionato fa, sembrava davvero fantasia.

La rinascita dell’Inter dopo il mese horror di settembre è targata Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, per sopperire all’assenza di Marcelo Brozovic, è stato arretrato in mediana da Simone Inzaghi ed è subito diventato il vero e proprio top player del gioco della Beneamata. La prima apparizione in quel ruolo è iconica in questo senso. Si tratta della vittoria a San Siro contro il Barcellona di Xavi. Tre punti ottenuti, fra le altre cose, proprio grazie ad un gol di Calhanoglu dal limite dell’area. Le giocate dell’ex Milan non stanno passando però inosservate anche agli addetti ai lavori e occhio al futuro del turco nelle prossime sessioni di calciomercato.

Calciomercato Inter, Calhanoglu preoccupa: le ultime

Hakan Calhanoglu è in scadenza di contratto nel 2024 e la sua situazione, compreso lo stallo sul rinnovo, preoccupano e non poco tifosi e staff nerazzurri che perderebbero un giocatore importantissimo della rosa.

Anche nelle ultime interviste rilasciate, l’ultima davvero pochissimi giorni fa, l’ex centrocampista del Bayer Leverkusen ha ribadito a gran voce il suo apprezzamento per il mondo Inter e la volontà di continuare a far bene con la maglia nerazzurra e sotto la guida tecnica di Simone Inzaghi, ma le vie del calciomercato sono infinite. Sulle tracce di Calhanoglu c’è infatti il PSG di Galtier, sempre a caccia di possibili occasioni in sede di trasferimenti, ma occhio anche al Manchester United di Erik ten Hag che potrebbe volere il turco come volante del nuovo corso dei Red Devils.