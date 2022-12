“Motivi disciplinari”: big in punizione, la decisione è UFFICIALE

L’attaccante non sta giocando la partita di campionato iniziata da poco. L’annuncio prima del fischio d’inizio

Partita iniziata e lui non è in campo, bensì in panchina. La decisione ha fatto e continua a far discutere, con la motivazione – non completa – arrivata prima del match.

Ten Hag è uscito allo scoperto alla ‘BBC’ prima del fischio d’inizio della sfida di Premier Wolverhampton-Manchester United.

Rashford escluso dall’undici titolare per “motivi disciplinari. Queste sono le nostre regole. Lui è in ottima forma, ma nessun calciatore può giocare tutte le gare”, le parole dell’allenatore dello United in merito alla scelta di mandare in panchina Rashford per violazione delle regole disciplinari interne alla squadra.

Calciomercato Juventus, Rashford in trattativa per il rinnovo con lo United

Accostato anche di recente alla Juventus, Rashford è uno dei pilastri dei ‘Red Devils’. In discussione c’è il rinnovo del suo contratto attualmente in scadenza a giugno 2024.

Quanto accaduto, con i dettagli della vicenda ancora non trapelati totalmente, non dovrebbe comunque intaccare nella trattativa per il prolungamento dell’accordo con il nazionale inglese di 24 anni, cresciuto ed esploso all”Old Trafford’.