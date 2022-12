La Serie A piange Pelè: la FIGC ufficializza un minuto di raccoglimento

Il mondo del calcio piange da ieri la scomparsa del mitico Edson Arantes do Nascimento, meglio noto a tutti come Pelè. La FIGC ha ufficializzato un minuto di raccoglimento per la leggenda verdeoro

È persino riduttivo parlare dell’immensa grandezza di Pelè, uomo simbolo del calcio che fu e stella a livello planetario capace di trascendere tranquillamente anche il tempo, arrivando fino ai giorni nostri, e sicuramente anche in futuro, con quell’aura da leggenda riservata solo ai più grandi.

Edson Arantes do Nascimento ci ha lasciati ieri dopo essere stato ricoverato nell’ospedale Albert Einstein di San Paolo dallo scorso 29 novembre, per un ciclo di cure. Purtroppo il campionissimo brasiliano non ce l’ha fatta e si è spento all’età di 82 anni incassando inevitabilmente tutto il calore, l’amore e la vicinanza non solo del mondo del calcio tra calciatori, allenatori, ed addetti ai lavori. I social nelle ultime ore sono infatti tempestati di messaggi e foto di Pelè che ha lasciato un solco profondo nella storia di questo sport che deve tantissimo alla figura mitologica del campionissimo pianto da tutti.

Serie A, la FIGC ufficializza un minuto di raccoglimento per Pelè per le gare della 16/a giornata

Tra messaggi di club e calciatori ieri era arrivato anche quello del numero uno della FIGC, Gabriele Gravina, mentre oggi la stessa federazione si è mossa di conseguenza pensando ad un minuto di silenzio in vista della prossima gara di campionato.

Un gesto doveroso di rispetto ufficializzato dalla FIGC con la seguente nota: “In occasione di tutte le gare amichevoli in programma dalla giornata di oggi, venerdì 30 dicembre, e della sedicesima giornata del campionato di Serie A che si disputerà mercoledì 4 gennaio, la FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento per ricordare Pelé, scomparso ieri all’età di 82 anni”.

In silenzio per omaggiare ‘O Rei’: la Serie A si prepara a ricominciare nel ricordo di Pelè.