Maldini scuote la testa, Milan sotto accusa: ecco costa sta succedendo

Tracollo Milan in amichevole contro il Psv e i tifosi rossoneri insorgono: critiche a calciatori, dirigenza e allenatore, cosa sta succedendo

Brutta scoppola per il Milan nell’ultima amichevole prima della ripresa del campionato. I rossoneri vengono battuti dal Psv con un netto 3-0 in una partita che ha visto la formazione di Pioli sembra in grande difficoltà.

Del resto dopo appena venti minuti di gioco il risultato era già indirizzato verso il club olandese: Til all’8′ e Madueke al 21′ avevano battuto già due volte Mirante, schierato titolare questa sera. Proprio il tema del portiere è uno di quelli che tiene banco visto l’infortunio di Maignan che non è ancora guarito: l’ex Roma e Tatarusanu (entrato nella ripresa) sono in ballottaggio per la maglia da titolare all”Arechi’.

Ma questo pomeriggio è tutta la squadra a non aver funzionato: dalla difesa, con Madueke che ha imperversato in lungo e largo, all’attacco apparso troppo sterile e rianimato un po’ solo dall’ingresso in campo di Leao. E così con il terzo gol incassato nella ripresa (a segno ancora Madueke) ecco che si è scatenato il popolo rossonero che su Twitter ha preso di mira un po’ tutti.

Psv-Milan, tifosi infuriati: “Disgustato”

Le critiche social non hanno risparmiato nessuno. Da Pioli che, considerate le condizioni dei calciatori avrebbe dovuto rivedere l’atteggiamento tattico, ai giocatori con critiche a De Ketelaere e non solo. Anche Maldini finisce nell’occhio del ciclone per un mercato che non ha dato nulla in più al Milan campione d’Italia.

Proprio il dirigente rossonero è stato immortalato sugli spalti abbastanza contrariato: il direttore tecnico è stato inquadrato mentre scuoteva la testa, evidentemente non soddisfatto dello spettacolo offerto questa sera dalla squadra. Una squadra che i tifosi temono possono non essere al meglio della condizione contro la Salernitana. Al ritorno in campo per una partita ufficiale mancano appena cinque giorni e il tempo per rimettersi in sesto sta per scadere. Lo spettacolo visto questo pomeriggio contro il Psv non lascia sereni i tifosi rossoneri che hanno sfogato tutta la loro preoccupazione, prendendo di mira un po’ tutta la squadra: a Maldini, Pioli e i calciatori il compito di dimostrare che il campo ‘vero’ sarà tutt’altra cosa.

Ecco alcuni tweet:

Ho visto gli ultimi 5 minuti del primo tempo, e una 20 di minuti del secondo: avrei dovuto evitarlo. Inguardabili è dir poco!#PSVMilan — Francesco Cacciapaglia (@ForeverMilan54) December 30, 2022

Si può dire che CDK è un flop mai visto? Si può dire. #psvmilan — Alessandra 🔴⚫ (@Ale89KP) December 30, 2022

Ma quando è che ci siamo ridotti così ?😔#psvmilan — Antonella ♥️🖤 (@OnlyMilan18) December 30, 2022

Dico io ma non era meglio evitarla questa gita. #Milan #psvmilan — Angelo Rosa (@angelorosa87) December 30, 2022

Senza Theo e Leao non siamo manco da Europa league.

Ma mi raccomando non fate mercato siamo a posto così ultracompetitivi #psvmilan — Loris 🇮🇹 (@Berlorsconi) December 30, 2022

Ci sono giocatori nel Milan che una quindicina di anni fa avrebbero dovuto chiedere il permesso di toccare il pallone in allenamento #psvmilan — Paul Codio (@PaulCodio999) December 30, 2022