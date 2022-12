Vlahovic ancora ai box: “Un pacco, tagliategli lo stipendio”

Dusan Vlahovic è ancora fermo ai box per la pubalgia e ora il suo rientro in campo slitta, sui social impazza la polemica dei tifosi

Non è un momento semplice per Dusan Vlahovic, che continua ad essere tormentato dalla pubalgia e non potrà essere a disposizione di Massimiliano Allegri per il ritorno della Serie A.

Anche al Mondiale le sue prestazioni sono state fortemente limitate dalla pubalgia, che non gli ha permesso di giocare tutte le partite e ne ha pregiudicato l’apporto alla causa serba. Ora il suo ritorno a Torino in vista della seconda parte di stagione è ancora caratterizzato da un lavoro di recupero da questo problema, che non sembra dargli più pace. I tifosi, intanto, iniziano a montare una polemica sui social.

Polemiche dei tifosi su Vlahovic: “Ma perché è andato al Mondiale?”

La situazione di Dusan Vlahovic ora inizia a preoccupare la Juventus, che su di lui ha investito complessivamente più di 90 milioni di euro. Le voci di un suo possibile addio al termine della stagione non si placano e la pubalgia getta un ombra scura anche sulla seconda parte di stagione.

Nel frattempo, le ultime notizie sul mancato rientro dell’attaccante serbo per la super sfida contro il Napoli hanno scatenato le polemiche dei tifosi bianconeri su ‘Twitter’. Di seguito ecco alcuni dei molti tweet che vedono protagonista Dusan Vlahovic.

#vlahovic out per 3 partite salterà anche il #Napoli…non faccio più sconti per nessuno hai questo problema? E allora fatti operare! Se no qui non giochi più. 😡🤬 — Alessandro (@AleBianconero94) December 30, 2022

Noi saremo pure dei dilettanti e non facciamo niente per migliorare in campo e fuori.. ma stiamo avendo pure una bella dose di sfiga vedasi la pubalgia di #vlahovic. Speriamo nel nuovo anno davvero 🤦🏻‍♂️ — 𝕁𝓶𝓪𝓷 (@JmanBianconero) December 30, 2022

#Vlahovic pacco si può dire? — ITALIA è MILAN 🔴⚫️ (@DiegoLocatell14) December 30, 2022

#Vlahovic è un altro a cui dovrebbe essere decurtato lo stipendio.

Pessima società la Juventus. — Аmelio G. (@furiadicheb1985) December 30, 2022

#Vlahovic è un Milik con un packaging migliore — #Chr¡st¡an™ (@teska76) December 30, 2022