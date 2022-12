Ha chiesto la cessione: Juve e Milan, l’occasione è ghiotta

Incontro e addio già a gennaio: per Juventus e Milan si apre una nuova opportunità, attaccante in arrivo

Sedici presenze, ma appena 400 minuti giocati. A trent’anni, anche se si è al Paris Saint-Germain, la voglia è di poter giocare quanto più possibile.

Ed allora ecco la necessità di fissare un incontro con il club – rivelata da ‘L’Equipe’ – per presentare la richiesta di cessione. Se non aumentano i minuti giocati, la volontà è quella di intraprendere la nuova avventura in una squadra che gli possa garantire un minutaggio maggiore. La pensa così Pablo Sarabia, 30 anni, attaccante a disposizione di Galtier. Chiuso dal tridente delle meraviglie (Neymar-Mbappe-Messi), anche con la Pulce ancora in vacanza non è riuscito a trovare spazio dal primo minuto alla ripresa della Ligue 1.

Contro lo Strasburgo è entrato soltanto ad un quarto d’ora dalla fine, per provare a trovare il gol del vantaggio (missione compiuta da Mbappe con un rigore in pieno recupero). Un impiego che può aver aumentato la sua voglia di andare via con Juventus e Milan che potrebbero approfittare dell’occasione.

Calciomercato Juventus e Milan, sfida per Sarabia

Sarabia via dal Paris Saint-Germain alla ricerca di una squadra che gli possa garantire un maggior spazio in campo. Lo spagnolo, scadenza di contratto 2024, può diventare un’occasione per Juventus e Milan.

I rossoneri hanno la necessità di aumentare il loro arsenale offensivo: con Ibrahimovic ancora fermo ai box, Origi che non ha mai ingranato, le incertezze sulle prestazioni di Saelemaekers e Junior Messias, a Pioli non dispiacerebbe poter contare su un’alternativa in più. Allo stesso tempo, Sarabia rappresenterebbe una interessante opportunità, considerate l’incertezza su Di Maria, tra presente e futuro, e il fatto che Federico Chiesa è appena tornato dall’infortunio e avrà bisogno delle giuste cautele per tornare in perfetta condizione.

Nome quindi da tenere in considerazione quello di Sarabia che ha ammiratori anche in Liga, come il Siviglia. La sua volontà è quella di giocare il più possibile ed è per questo che ha chiesto un incontro al Psg: Juventus e Milan sono pronte ad approfittarne.