Juve, spogliatoio in rivolta: tutti contro il pupillo di Allegri

Il gruppo bianconero avrebbe preso una posizione piuttosto drastica contro il centrocampista

Nuova polemica in vista in casa Juventus a pochi giorni dalla ripresa del campionato e dalla riapertura del calciomercato. Lo spogliatoio bianconero, infatti, avrebbe deciso di far gruppo per convincere la dirigenza a fare a meno di uno dei pupilli di Massimiliano Allegri.

Si tratta di un obiettivo che improvvisamente è tornato nei radar della Juve negli ultimi giorni dopo la risoluzione del contratto e la possibilità di poter essere quindi ingaggiato a costo zero. Il calciatore nel mirino dei bianconeri è Isco, ex centrocampista di Siviglia, Real Madrid e Malaga. Lo spagnolo, dopo essere stato acquistato dal club andaluso la scorsa estate, ha deciso di interrompere dopo pochissimi mesi la sua esperienza con la nuova maglia.

Un calciatore dalle qualità tecniche indiscutibili, pallino di Allegri sin dai tempi in cui indossava i colori del Malaga. La possibilità di poterlo strappare gratis nel mercato di riparazione, ovviamente è stata presa in considerazione nelle scorse ore dal club bianconero su suggerimento stesso dell’allenatore toscano. A compromettere però l’acquisto a costo zero, potrebbe essere proprio lo spogliatoio juventino.

Calciomercato Juve, lo spogliatoio contro l’acquisto di Isco: le voci dalla Spagna

Nonostante qualche prestazione fin troppo altalenante, tutto sommato la breve esperienza di Isco al Siviglia ha riconsegnato minuti preziosi nelle gambe del calciatore.

Secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, difficilmente nei prossimi giorni lo vedremo in Italia con la maglia della Juventus. Per il diario catalano, infatti, lo spogliatoio bianconero sarebbe pronto a protestare contro il suo ingaggio in quanto considera un rischio l’acquisto di un calciatore che negli ultimi anni ha fatto parlare di sé soprattutto per qualche problema manifestato sia dentro che fuori dal campo.

A sorpresa potrebbe dunque tornare di moda la pista che porta agli Stati Uniti. Qualora non dovessero arrivare offerte convincenti dalla Spagna, la Major League Soccer potrebbe diventare un’opzione molto interessante per Isco. Ad accoglierlo, secondo le ultime dalla Spagna, sarebbe già pronto un club che negli ultimi anni ha accompagnato verso la fine della carriera diversi top player europei, vale a dire i Los Angeles Galaxy.