Mac Allister battuto da De Paul: è di nuovo bianconero

Rodrigo De Paul ha avuto la meglio sul compagno di Nazionale Alexis Mac Allister: intreccio con la Juventus sullo sfondo, c’è il verdetto

Il Mondiale qatariota è terminato da diversi giorni, ma è ancora impresso nelle nostre menti il trionfo dell’Argentina targata Scaloni ai danni della Francia. L’Albiceleste si è aggiudicata l’ambita Coppa del Mondo, che un certo Lionel Messi ha inseguito per tutta la carriera.

Alla fine, la ‘Pulce’ è finalmente riuscita a raggiungere il mito di Diego Armando Maradona, entrando di fatto nell’Olimpo di questo sport. Certamente, però, non è solo merito suo se la Seleccion è salita sul tetto del mondo. Il CT Scaloni, infatti, ha potuto contare sull’apporto di altri giocatori dall’elevato spessore internazione, come Rodrigo De Paul. E si è messa in luce pure la mezz’ala del Brighton Alexis Mac Allister, uno dei punti fermi nello scacchiere argentino. Il classe ’98 (24 anni compiuti lo scorso 24 dicembre) suscita non poco interesse in giro per l’Europa e in Serie A piace parecchio alla Juventus.

Un apprezzamento ricambiato, dato che – come rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’ – l’ex Boca Juniors accetterebbe molto volentieri un eventuale approdo immediato a Torino. Mister Massimiliano Allegri lo stima tanto: nella personale lista dei desideri del tecnico livornese pare che Mac Allister abbia perfino raggiunto Milinkovic-Savic della Lazio. Ma prenderlo subito è compito assai complicato, con la valutazione del Brighton che si attesta intorno ai 50 milioni di euro. Servirebbe, senza dubbio, una cessione a gennaio e l’indiziato numero uno è Weston McKennie.

Calciomercato Juventus, De Paul batte Mac Allister: scelto il colpo per la rimonta Scudetto

Se l’operazione dovesse mai andare in porto, potrebbe rivelarsi di grande aiuto in ottica rimonta Scudetto. A proposito del principale trofeo nazionale, sul nostro profilo Telegram abbiamo sottoposto i nostri utenti ad un sondaggio, chiedendo appunto quale sarebbe il colpo ideale per la Juventus al fine di agguantare e superare il Napoli capolista.

Le opzioni, nello specifico, erano lo stesso Mac Allister, De Paul, Depay e Thuram, con quest’ultimo nel mirino dell’Inter. Per pochi voti, il centrocampista dell’Atletico Madrid si è piazzato al primo posto a quota 41, mentre il calciatore che milita in Premier è arrivato secondo col 38% dei voti totali. Molto più distanti, invece, Depay e Thuram, rispettivamente al terzo e quarto posto (15% e 6%).