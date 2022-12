Calciomercato Juve e Milan, decisione presa e doppia firma

Le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra non sorridono alle big di Serie A, nella fattispecie a bianconeri e rossoneri. Ecco tutti i dettagli

Altro che campionato alle porte, mancano solo cinque giorni alla riapertura del calciomercato. La sessione di gennaio si preannuncia scoppiettante, perlomeno all’estero con ovviamente le big della Premier a farla da padrone. A tal proposito, le ultime indiscrezioni provenienti da Oltremanica non sorridono affatto a Juventus e Milan.

Tra le inglesi, le più attive sono sicuramente Liverpool e Arsenal. I ‘Reds’ hanno appena piazzato il colpo Gakpo, soffiandolo alla concorrenza del Manchester United. L’olandese piaceva tanto al Milan, ma già da mesi – quindi da prima del Mondiale – era diventato imprendibile. L’operazione col Psv si è chiusa sui 42 milioni di euro più altri 15 circa di bonus, con l’esterno che siglerà un contratto di cinque anni e mezzo.

L’Arsenal è invece in pressing sullo Shakhtar per portare a termine l’operazione Mudryk. L’ultima proposta da circa 60 milioni di euro è però ritenuta insufficiente dal club ucraino, ma l’esterno ventunenne è destinato a finire in ogni modo ai ‘Gunners’, i quali sul mercato sono al lavoro anche per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus e Milan, l’Arsenal si prende a zero Ndicka e Tielemans

Stando a ‘Evening Standard’, in vista del 2023/2024 i londinesi ragionando sull’acquisto di un centrale di piede mancino – magari in ottica cessione Gabriel, sempre nel mirino de ‘La Vecchia Signora’ – e di un centrocampista centrale dai piedi buoni.

I nomi sono quelli di Evan Ndicka e Youri Tielemans, rispettivamente in scadenza a giugno con Eintracht Francoforte e Leicester. L’Arsenal ha deciso, vuole prenderli a costo zero. La doppia firma vorrebbe dire… Doppia beffa per la Juve che è sulle tracce di entrambe. Il Milan, così come l’Inter, sono interessati al difensore francese, nel mirino anche del Bayern così come di altri top club inglesi come lo stesso United.