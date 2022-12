Calciomercato Milan, sfida alla Roma: il prestito oneroso sblocca l’affare

Il Milan si prepara a sfidare la Roma sul mercato: l’affare potrebbe sbloccarsi grazie alla formula del prestito oneroso

Protagonista in questo inizio di stagione con ben quattro reti segnate in 15 partite di campionato. Dopo una sessione estiva con tante cessioni importanti, Davide Frattesi è uno dei pochi gioielli rimasti in casa Sassuolo. Il centrocampista però resta corteggiato da tante big.

Su tutte ci sarebbe la Roma, che detiene tra l’altro una percentuale sulla futura rivendita. Frattesi piace da tempo alla società giallorossa, che in estate ha provato a riportarlo nella capitale, ma senza successo. Il club però continua a seguirlo con grande attenzione, anche se la corsa al centrocampista rischia di farsi sempre più complicata per via di una concorrenza che si arricchisce sempre più.

Milan, duello con la Roma per Frattesi

Stando infatti a quanto riferisce ‘SportMediaset’, anche il Milan starebbe pensando al centrocampista neroverde.

In mediana manca qualcosa all’organico di Pioli e Frattesi potrebbe essere quel centrocampista dinamico che tanto potrebbe far comodo al tecnico rossonero. Vero che con un suo arrivo potrebbe però esserci un cambiamento a livello tattico, con magari l’inserimento di una mezz’ala e il passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3. La trattativa deve ancora decollare e al momento la Roma continua ad essere davanti nella corsa al calciatore, ma il Milan potrebbe fare un tentativo, magari già a gennaio.

Il problema maggiore riguarda la richiesta del Sassuolo: i neroverdi e Carnevali chiedono una cifra compresa tra i 30 e i 35 milioni di euro. Decisamente troppo, sia per i giallorossi che per i rossoneri. ‘SportMediaset’ però sottolinea come un prestito oneroso importante, magari attorno ai 10 milioni, con l’inserimento di un obbligo di riscatto a giugno senza contropartite tecniche potrebbe essere la formula giusta per tutti. Attenzione però anche all’Inter. Pure i nerazzurri osservano da tempo il giocatore. Per caratteristiche è molto apprezzato e potrebbe essere il giusto ricambio di Barella nello scacchiere nerazzurro. Anche in questo caso però il prezzo è nemico e bisogna trovare la formula giusta per soddisfare le richieste neroverdi.