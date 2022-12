Esplode un nuovo ‘caso‘ Ramsey: “Non è tornato”

L’annuncio su Aaron Ramsey che calamita l’attenzione mediatica: il centrocampista gallese è ritornato a far parlare di sé.

Oltre alle voci di calciomercato, dopo la sosta per i Mondiali, tanti campionati europei sono pronti a ripartire. Se in Inghilterra i motori sono accesi da diversi giorni, diverso è il discorso relativo a Ligue 1 e Serie A.

In Francia già nel week end ripartirà la caccia al Psg capolista, che guida attualmente la classifica con 5 punti di vantaggio sul Lens. A calamitare l’attenzione mediatica in queste ore, però sono state le parole di Lucien Favre. L’allenatore del Nizza, infatti, nel presentare la sfida contro il Lens valida per il sedicesimo turno di campionato, ha affrontato anche il tema legato all’assenza di Aaron Ramsey. Il centrocampista ex Juventus, infatti, non si è ancora aggregato con la squadra, dopo aver archiviato l’amara parantesi ai Mondiali. Il suo Galles, infatti, nel Gruppo B si è piazzato all’ultimo posto, non centrando il pass per gli ottavi di finale.

Ramsey e quell’assenza: l’annuncio di Favre in conferenza

Dopo aver disputato l’ultima partita con il Galles il 29 novembre, dunque, Ramsey non ha ancora fatto ritorno nel quartier generale del Nizza. A fornire maggiori dettagli ci ha pensato Favre, che a chi gli ha chiesto lumi in tal senso, ha così risposto: “Ramsey? No, non è tornato. Credo che la Coppa del Mondo sia stata piuttosto difficile da digerire per lui. Vedremo in seguito: era molto deluso dall’esito dei Mondiali, si prenderà del tempo per riprendersi. Questo è quanto.

Dopo l’addio consumato la scorsa estate con la Juventus, Ramsey ha scelto di rimettersi in gioco in Ligue 1 con la maglia del Nizza, per ritrovare quegli stimoli e quelle motivazioni che i tanti infortuni patiti all’ombra della Mole avevano contribuito a diradare. Dopo l’esperienza in prestito ai Rangers, il classe ’90 ha optato per i rossoneri di Francia. Nella prima parte di stagione ha comunque fornito un buon contributo, collezionando complessivamente 12 presenze, impreziositi da un goal ed un assist. Staremo a vedere, però, se l’effetto Mondiali potrà inficiare in maniera deleteria sul futuro di Ramsey al Nizza. Vi forniremo ragguagli in tal senso.