Sorriso Chiesa, ma c’è una brutta notizia per la Juventus

La Juventus è tornata ad allenarsi dopo Natale: il punto sugli infortunati con le ultime su Chiesa e Vlahovic

Tre giorni di riposo, ora il ritorno in campo. Si è ritrovata quest’oggi la Juventus dopo la breve pausa concessa da Allegri in occasione del Natale. Come comunicato dal club il tecnico toscano ha potuto contare nuovamente su Alex Sandro e Danilo.

I due brasiliani si sono riaggregati al gruppo dopo il Mondiale (Seleçao eliminata ai quarti dalla Croazia) e hanno preso parte alla seduta odierna che si è concentrata su esercitazioni tecniche di trasmissione e possesso palla.

Buone notizie per Federico Chiesa che si è allenato in gruppo. L’esterno bianconero, che dopo essere tornato dal lungo infortunio ha accusato un problemino fisico, sarà disponibile per l’amichevole del 30 dicembre contro lo Standard Liegi. Un appuntamento importante per l’ex Fiorentina: Allegri verificherà le sue condizioni nei prossimi giorni e valuterà la possibilità di lanciarlo dal primo minuto il 4 gennaio contro la Cremonese nel match che segnerà la ripresa del campionato.

Juventus, da Cuadrado a Vlahovic: le novità sugli infortunati

Sempre in tema di infortunati, sono da segnalare le condizioni di Juan Cuadrado e Dusan Vlahovic. Il colombiano anche quest’oggi ha svolto lavoro personalizzato e verrà valutato giorno dopo giorno nella prospettiva del suo rientro in gruppo.

Per il bomber serbo, invece, le notizie non sono incoraggianti. Anche Vlahovic ha svolto lavoro personalizzato per l’infiammazione pubalgica. Considerato l’avvicinarsi del 4 gennaio, si assottigliano sempre di più le possibilità di vederlo disponibile già il 4 gennaio.