Dal gol al Mondiale all’addio immediato: UFFICIALE la rescissione

Il club ha annunciato ufficialmente l’addio del difensore a partire dal prossimo 1° gennaio 2023

A pochissimi giorni dalla riapertura del calciomercato, è tempo di primissime sentenze ufficiali. Nelle scorse ore, infatti, è stata annunciata la rescissione del contratto di uno dei protagonisti dell’ultimo Mondiale di Qatar 2022, andato peraltro anche a segno nelle fasi ad eliminazione diretta.

Come spiegato dall’Ajax quest’oggi con una nota ufficiale, infatti, Daley Blind ha risolto ufficialmente il suo contratto, lasciando il club con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza fissata per il 30 giugno 2023. Il difensore olandese, particolarmente duttile per la capacità di poter giocare almeno in tre ruoli diversi del campo – centrale di difesa, terzino sinistro e centrocampista – nell’ultimo Mondiale si è ritagliato uno spazio importante con la selezione ‘Orange’.

In occasione dell’ottavo di finale vinto contro gli USA per 3-1, Blind è riuscito anche a trovare la via del gol su una splendida azione dalla destra esaltata dall’assist dell’interista Denzel Dumfries. Leader storico dell’Ajax, Blind aveva deciso di tornare in Olanda nel 2018 a seguito dell’esperienza prestigiosa vissuta con il Manchester United in Inghilterra, una maglia che l’olandese aveva indossato per ben quattro stagioni prima di tornare a casa.

Calciomercato, Blind rescinde con l’Ajax: il comunicato ufficiale

A sei mesi dalla scadenza, la scelta di lasciare l’Ajax sin da subito ha ovviamente destato grande sorpresa.

Il club, tra l’altro, ha già comunicato che verrà organizzata un’amichevole per consentire ai tifosi di salutare da vicino quello che per anni è stato il vicecapitano della squadra. Questo il comunicato ufficiale con il quale è stato annunciato l’addio immediato del calciatore: “L’Ajax e Daley Blind hanno rescisso il loro accordo. Il contratto del difensore sarebbe scaduto il 30 giugno 2023, mentre adesso verrà risolto il 31 dicembre 2022″.

Sul sito dell’Ajax, poi, è intervenuto anche il direttore generale Edwin van der Sar per salutare il connazionale: “Nei giorni scorsi abbiamo raggiunto un accordo con Daley per rescindere il suo contratto. Spero che possa trovare un altro club in cui chiudere la sua carriera di successo. Insieme a Daley, abbiamo deciso di allestire una partita all’Amsterdam Arena dove potrà salutare come si deve i tifosi”.