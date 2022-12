Boxing Day da brividi per Conte: bene Arsenal e Liverpool

Sette le partite di Premier League andate in scena nel giorno del Boxing Day: ecco tutti i risultati delle gare, i marcatori e la classifica

Il calcio internazionale non si ferma, neanche nel giorno di Santo Stefano. In Inghilterra il 26 dicembre si festeggia il Boxing Day e diverse squadre della Premier League scendono in campo, intrattenendo tantissimi tifosi in tutto il mondo.

Ad aprire le danze ieri sono stati Brentford e Tottenham, con gli ‘Spurs’ andati in grande difficoltà nel corso della sfida. Tant’è che i padroni di casa guidati da mister Thomas Frank hanno sbloccato la contesa dopo appena quindici minuti dal fischio dell’arbitro, per poi agguantare il raddoppio al 54esimo della ripresa. Dopodiché, la squadra targata Antonio Conte è riuscita ad acciuffare il pareggio in rimonta grazie alle reti firmate da Harry Kane e Pierre-Emile Hojbjerg. La compagine londinese resta momentaneamente al quarto posto in classifica, con un bottino di 30 punti. Sul velluto, invece, il Newcastle – salito in secondo posizione -, che si è meritato nettamente i tre punti vincendo 3 a 0 sul campo del Leicester City.

Premier League, da Brentford-Tottenham ad Arsenal-West Ham: risultati, marcatori e classifica

Successi abbastanza agevoli anche per il Liverpool di Jurgen Klopp e l’Arsenal capolista, che hanno avuto la meglio rispettivamente su Aston Villa e West Ham (entrambe le partite sono terminate 3 a 1). Chiuderanno il diciassettesimo turno di campionato le sfide Chelsea-Bournemouth, Manchester United-Nottingham Forest e Leeds United-Manchester City, che andranno in scena tra oggi e domani.

Brentford-Tottenham 2-2: 15′ Janelt (B), 54′ Toney (B), 65′ Kane (T), 71′ Hojbjerg (T)

Crystal Palace-Fulham 0-3: 31′ Decordova-Reid (F), 71′ Ream (F), 80′ Mitrovic (F)

Everton-Wolverhampton 1-2: 7′ Mina (E), 22′ Podence (W), 90+5′ Ait Nouri (W)

Leicester City-Newcastle 0-3: 3′ rig. Wood (N), 7′ Almiron (N), 32′ Joelinton (N)

Southampton-Brighton 1-3: 14′ Lallana (B), 35′ aut. Perraud (S), 56′ March (B), 73′ Ward-Prowse (S)

Aston Villa-Liverpool 1-3: 5′ Salah (L), 37′ Van Dijk (L), 59′ Watkins (AV), 81′ Bajcetic (L)

Arsenal-West Ham 3-1: 27′ rig. Benrahma (WH), 53′ Saka (A), 58′ Martinelli (A), 69′ Nketiah (A)

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE: Arsenal** punti 40, Newcastle* 33, Manchester City*** 32, Tottenham* 30, Manchester United*** 26, Liverpool** 25, Brighton** 24, Fulham* 22, Chelsea*** 21, Brentford* 20, Crystal Palace** 19, Aston Villa* 18, Leicester City* 17, Bournemouth** 16, Leeds United*** 15, West Ham* 14, Everton* 14, Wolverhampton* 13, Nottingham Forest** 13, Southampton* 12.

*Una partita in meno

**Due partite in meno

***Tre partite in meno