Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 24 dicembre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 24 dicembre 2022, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ si apre con eloquente ‘Lukaku, palla a me’ con una gigantesca foto del bomber belga che campeggia al centro della prima pagina con annessa carica dell’attaccante dell’Inter che rilancia le ambizioni. Al lavoro anche nel giorno di Natale per arrivare pronto alla sfida del 4 gennaio contro il Napoli in Serie A, in quanto Inzaghi lo vorrebbe impiegare per tutti i 90 minuti. Focus anche sulla Juventus con il pagellone di Arrigo Sacchi, mentre la spinta in più per Allegri può arrivare da Angel Di Maria, l’arma in più dopo i Mondiali con l’Argentina. In spalla il ‘voto’ di Spalletti nella corsa scudetto e la missione di Rafael Leao per provare a trascinare anche a suon di gol il diavolo.

La prima pagina del ‘Corriere dello Sport’ si apre invece con ‘Bufera su A e B‘: con la Juve coinvolti Empoli, Sampdoria e altri sei club ed annesse classifiche a rischio. Ampio spazio poi al centro della prima anche per la ripartenza del campionato con un secco ‘provate a prenderli’. Su ‘Tuttosport’ ampio spazio alle vicende bianconere con ‘Natale Juve’, il 26 nasce la nuova società con la lista del nuovo cda. ‘Toro d’Europa? Io ci credo’, in taglio alto con le parole del difensore granata Schuurs.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di sabato 24 dicembre 2022

Spazio anche per un breve viaggetto all’estero con L’Equipe’ che titola ‘Payet de Noel‘ con una foto del trequartista francese al centro, mentre in taglio basso a proposito di grandi del calcio transalpino viene evidenziato il ritiro dal calcio giocato di Blaise Matuidi, annunciato ieri sui social.

In Spagna il ‘Mundo Deportivo’ parla di ‘Plan Xavi’ in merito alle strategie del Barcellona, che pensa anche alla prossima gara di Copa del Rey in programma per il 4 gennaio.