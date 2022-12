Allegri è stato accontentato: l’annuncio di Pogba

Novità importanti per Paul Pogba e il suo ritorno in campo: è il francese che fa ben sperare i sostenitori della Juventus

Paul Pogba scalda i motori e spazza via le incertezze. Quelle di Massimiliano Allegri in primo luogo che nelle ultime dichiarazioni pubbliche aveva spaventato tutti i tifosi della Juventus.

Il tecnico dei bianconeri aveva voluto mettere un freno alle voci che si rincorrevano sul ritorno in campo del centrocampista francese: “Non ha ancora fatto un metro in allenamento – le sue parole – non so come e quando tornerà. Questa è la verità: altrimenti ogni giorno si fa un teatrino su un calciatore che non ha ancora corso un metro”. Ecco quel metro Pogba finalmente è riuscito a correrlo e lo ha mostrato orgoglioso a tutti. Il transalpino, arrivato quest’estate dal Manchester United a parametro zero, è tornato a calcare il terreno di gioco in allenamento, palla al piede. Una gioia che ha voluto condividere con tutti: “Mi mancava troppo” il post pubblicato su Instagram che fa ben sperare su un ritorno vicino.

Juventus, quando rientra Pogba

Il primo passo è stato quindi compiuto ed ora per Pogba c’è da iniziare ad aumentare i carichi di lavoro e ritrovare confidenza con il pallone.

La speranza di Allegri e della Juventus è che possa esserci già il 13 gennaio per il big match contro il Napoli, ma molto dipenderà da come andranno le cose in questa delicata fase di preparazione.

Del resto, serve estrema cautela per un calciatore che negli ultimi anni ha sofferto di continui infortuni. Ora che il problema al ginocchio è stato superato con l’intervento effettuato a settembre e la lunga riabilitazione che ora sembra avviata a conclusione. Senza fretta però perché il ritorno dovrà essere definitivo, senza ulteriori imprevisti. Il campo è mancato a Pogba e il francese è mancato alla Juventus. Che ora lo aspetta per lanciare la rimonta scudetto.