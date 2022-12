La Juve sgambetta Mou e Simeone: sorpresa bianconera

La Juventus può sgambettare Mourinho e Simeone: i bianconeri alla ricerca di rinforzi, possono chiudere l’affare a sorpresa

L’obiettivo è continuare la striscia positiva interrotta dalla pausa del campionato. La Juventus si prepara alla ripresa della Serie A con l’idea di proseguire la strada intrapresa nelle ultime settimane.

Sei vittorie consecutive per Allegri prima dell’interruzione, caratterizzata anche dal terremoto societario con le dimissioni di Agnelli e del consiglio di amministrazione. “Noi dobbiamo concentrarci sul campo” ha affermato il tecnico livornese, evidenziando come in casa bianconera si ha la voglia (quasi la necessità) di scindere gli aspetti legati al terreno di gioco da quelli societari. Ma inevitabilmente i due temi sono destinati a incrociarsi, soprattutto quando si parla di calciomercato.

La Juventus deve intervenire a gennaio e farlo lì dove Allegri ha evidenziato le maggiori lacune. Priorità sono gli esterni di difesa ed è qui che vuole intervenire Cherubini per accontentare il proprio tecnico. Tra i tanti nomi accostati ai bianconeri, potrebbe spuntare uno che finora non è stato molto reclamizzato ma che è riuscito a mettersi in mostra al Mondiale. Cercato anche dalla Roma, alle prese con il caso Karsdorp, e seguito dall’Atletico Madrid, il suo profilo potrebbe essere quello giusto anche per la Juve.

Calciomercato Juventus, sorpresa Mondiale per la difesa

Josip Juranovic, 27 anni, terzino destro in forza al Celtic: potrebbe essere lui la sorpresa ‘mondiale’ dei bianconeri. Con la giusta esperienza internazionale, ancora nel fiore della sua carriera, l’esterno croato ha dalla sua anche la valutazione non eccessiva.

Tutti fattori che potrebbero richiamare l’attenzione anche della Juventus, come fatto anche per Roma e Atletico Madrid. Allegri ha la necessità di rinforzare la propria difesa con esterni di ruolo e Juranovic potrebbe essere il nome buono se non non fosse possibile arrivare alle prime scelte. Il croato è in grado di giocare anche a sinistra, un aspetto da non sottovalutare visto che anche li bianconeri devono intervenire. Una ipotesi da tenere in considerazione quindi, una possibile traccia da seguire. La Juventus cerca nuove frecce, dalla Croazia può arrivare quella giusta.