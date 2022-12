Blitz alla Continassa: saccheggiano la Juve con oltre 145 milioni

Assalto alla Juventus sul mercato: super offerta per i gioielli di Massimiliano Allegri. La situazione e le ultime dalla Continassa

La Juventus aspetta i reduci del Mondiale in vista della ripresa ufficiale del campionato, fissata il 4 gennaio quando i bianconeri saranno di scena nella trasferta contro la Cremonese.

Difficilmente saranno in campo i due argentini campioni del mondo Di Maria e Paredes oltre al finalista Rabiot, che usufruiranno di una decina giorni di relax dopo le fatiche in Qatar. Sul francese tiene sempre banco l’argomento rinnovo, reso comunque complicato dalle richieste della mamma-agente Veronique: domanda circa 10 milioni di euro a stagione, superiore rispetto ai 7 milioni più bonus che percepisce attualmente sotto la Mole il ‘Duca’.

Rabiot col passare del tempo è diventato un elemento imprescindibile per Massimiliano Allegri, che chiude le porte per una possibile partenza anticipata del centrocampista classe ’95 già nel mercato di gennaio. La Juve è conscia che prolungare il contratto sarà impresa ardua e l’unica possibilità per incassare un prezioso tesoretto sarebbe la cessione nella finestra invernale del nazionale transalpino. Più probabile però ad oggi una separazione a giugno, con offerte da 15-20 milioni di euro che potrebbero però tentare la ‘Vecchia Signora’ a gennaio.

Calciomercato Juventus, assalto Chelsea: anche McKennie dopo Vlahovic e Rabiot

Rabiot non ha mai negato di essere affascinato da un’avventura in Premier League e una candidata seria al cartellino dell’ex PSG sarebbe senza dubbio il Chelsea. I ‘Blues’ comunque non si fermerebbero al solo Rabiot in casa bianconera. Anche Dusan Vlahovic è un obiettivo sensibile dei londinesi, con la dirigenza della Juventus che per il momento non apre comunque le porte all’addio del centravanti serbo.

A giugno, evidentemente, potrebbe essere invece un altro discorso soprattutto se la formazione di Allegri non dovesse centrare la qualificazione in Champions League o arrivassero stangate sulle note vicende extra campo. Vlahovic ha una valutazione tra i 90 e i 100 milioni di euro e al momento a bilancio pesa intorno ai 73 milioni. Sull’ex Fiorentina ci sono pure le mire di Arsenal, Manchester United e Bayern Monaco. Inoltre, insieme a Vlahovic e Rabiot, il Chelsea potrebbe mettere seriamente nel mirino anche Weston McKennie per il centrocampo di Potter.

Il tecnico inglese ha intenzione di rivoluzionare la mediana considerando le possibile partenze di Kante e Jorginho, con il profilo dell’americano finito sulla lista della spesa dei ‘Blues’. Operazione più fattibile rispetto a Vlahovic e Rabiot già per gennaio, con la Juve che ragiona da tempo per sacrificare McKennie (valutato 30 milioni) e incassare subito un importante tesoretto. Per tentare invece la ‘Vecchia Signora’ e convincerla a cedere tutti e tre i suoi gioielli nel mercato invernale, servirebbe invece un assegno da oltre 145 milioni di euro: per adesso fantamercato, nelle prossime settimane chissà…