Addio Serie A, firma il precontratto: c’è già la data

Il centrocampista francese starebbe spingendo per raggiungere un accordo prima della scadenza del contratto

Nonostante la sconfitta ai rigori contro l’Argentina, per la Francia di Didier Deschamps l’esperienza dei Mondiali in Qatar rimane comunque positiva. A fronte delle numerose assenze e dopo la vittoria del 2018, la formazione transalpina in caso di successo avrebbe compiuto un’impresa destinata a rimanere storica.

Invece, soprattutto nella partita più importante, le tante defezioni della nazionale francese hanno probabilmente fatto la differenza. Non solo quella di Karim Benzema, ultimo Pallone d’Oro, ma anche per via gli infortuni di Paul Pogba e N’Golo Kanté, titolarissimi nella coppa del mondo vinta quattro anni fa in Russia. Senza voler sminuire il lavoro superbo compiuto da Rabiot e Tchouameni in questa edizione, con i due totem del centrocampo vi sarebbe stata almeno maggiore concorrenza.

Per quanto riguarda il centrocampista della Juve, invece, è ancora alle prese con il lungo infortunio al ginocchio che da inizio stagione lo ha colpito. Anche in bianconero, dunque, Rabiot sarà costretto agli straordinari per il mese di gennaio, in attesa di scoprire se rinnoverà o meno considerato il contratto in scadenza a fine stagione. Altro possibile protagonista del mercato a costo zero del prossimo giugno potrebbe essere Kanté.

Calciomercato Juventus, Kanté spinge per il Barcellona: precontratto a gennaio

Obiettivo della Juventus, il centrocampista di proprietà del Chelsea starebbe per decidere il suo futuro.

Il francese potrebbe non rinnovare con i ‘Blues’ e – secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Sport – vorrebbe prendere una scelta definitiva sul suo futuro entro il mese di gennaio. A tal proposito, va tenuto d’occhio soprattutto il Barcellona. Le trattative tra le parti sarebbero già avviate e il ragazzo vorrebbe accelerare le pratiche per chiudere un preaccordo già a gennaio.

Come riferito in Catalogna, dunque, nel prossimo mese potrebbe arrivare verosimilmente la firma di Kanté sul precontratto offerto dal Barcellona. Il club blaugrana starebbe comunque valutando anche profili diversi come quelli di Jorginho e Tielemans, ma – considerata la necessità di rimpiazzare la probabile partenza di Busquets a costo zero – l’ingaggio del centrocampista del Chelsea tatticamente sarebbe l’ideale per la squadra guidata da Xavi.