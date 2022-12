Ancelotti sulla panchina del Brasile: arriva l’annuncio ufficiale

Mentre l’Argentina trionfa al Mondiale, il Brasile cerca un nuovo condottiero: l’annuncio di Carlo Ancelotti sulla panchina della Seleçao

L’Argentina si laurea campione del mondo in una finale infinita e ricca di colpi di scena, trascinata dal suo uomo simbolo Leo Messi.

L’Albiceleste la spunta sulla Francia di Mbappe e riconquista il trofeo più prestigioso dopo 36 anni. Inevitabilmente, oltre alla ‘Pulce’, l’uomo copertina della selezione sudamericana è il Ct Scaloni, capace di concedere il bis in panchina dopo il successo dello scorso anno in Coppa America. Se l’Argentina esulta, piange invece il Brasile grande rivale della nazionale albiceleste. I verdeoro di Neymar sono stati eliminati a sorpresa nei quarti dalla Croazia, mancando lo scontro in semifinale proprio contro l’Argentina. Tite ha lasciato il timone della selezione brasiliana e, oltre a Mourinho, uno dei candidati forti per guidare la Seleçao sarebbe il nostro Carlo Ancelotti.

Ancelotti allontana il Brasile e blinda Modric al Real Madrid

L’allenatore di Reggiolo ha riportato il Real Madrid sul tetto d’Europa e ha un contratto fino al 2024 con i ‘Blancos’ di Florentino Perez.

In merito ai rumors che lo vogliono alla guida del Brasile, Ancelotti ha seccamente smentito le indiscrezioni che circolano negli ultimi giorni intervenendo a ‘Radio Anch’io Sport’: “Cosa mi riserva il futuro non lo so, vivo alla giornata. Per adesso mi trovo molto bene a Madrid, abbiamo molti obiettivi da raggiungere in questa stagione. Ci sarà tempo per pensare al mio futuro. Ho un contratto fino al 30 giugno 2024 e, se il Real Madrid non mi manda via, fino a quel tempo non mi muovo“.

Ancelotti poi si sofferma sulle stelle del Mondiale: “Il dualismo Messi-Ronaldo ha motivato entrambi a giocare benissimo e tenendo alta la competizione. Messi termina la carriera con il Mondiale, Ronaldo senza ma ha fatto una carriera straordinaria soprattutto al Real Madrid. Credo sia ancora competitivo ad alto livello: non credo che il mondo arabo sia adatto per lui, ma non so cosa farà nel futuro. Modric è un immortale, se vuole rimane e siamo tutti sicuri che terminerà la sua carriera nel Real. Di Maria? Quando sta bene può fare sempre la differenza e può farlo anche nella Juventus. Anche ieri ha dimostrato le sue qualità pur non essendo al meglio”.