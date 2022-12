DIRETTA Finale Mondiale, Argentina-Francia | Formazioni UFFICIALI LIVE

Ci siamo: oggi si chiude il Mondiale qatariota con la finale tra l’Argentina di Scaloni e la Francia di Deschamps

Atto finale del Mondiale che si è disputato in Qatar: ieri, la cosiddetta finalina tra la Croazia e la sorpresa Marocco, ha visto vincenti i croati. Oggi è il turno di decretare la squadra Campione del Mondo 2022 con la sfida tra l’Argentina e la Francia.

Dopo la clamorosa sconfitta all’esordio contro l’Arabia Saudita, la Seleccion guidata da Lionel Scaloni ha conquistato due vittorie consecutive che le hanno consentito di passare agli ottavi di finale da prima in classifica nel proprio girone. Per arrivare alla finale di oggi, Messi e compagni hanno battuto, in ordine, Australia, Olanda e, in semifinale, la Croazia terza classifica di Dalic. Di contro, la Francia di Didier Deschamps ha conquistato la qualificazione con due vittorie nelle prime due partite del gruppo, mentre nell’ultima, ininfluente, è stata sconfitta dalla Tunisia. Nei turni successivi, i transalpini guidati da uno straordinario Kylian Mbappe hanno eliminato la Polonia, l’Inghilterra e proprio i marocchini, rivelazione del torneo e quarti nella classifica finale. Sfida nella sfida quella tra i due capocannonieri, nonché compagni di squadra al Paris Saint-Germain ed entrambi numeri 10 delle rispettive Nazionali: Leo Messi, all’ultima partita in un Mondiale, e Kylian Mbappe, con cinque gol realizzati a testa. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Lusail Iconic Stadium’ di Lusail.

FORMAZIONI UFFICIALI ARGENTINA-FRANCIA

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuna; de Paul, E. Fernandez, Mac Allister; Di Maria, Messi, Alvarez. CT. Scaloni

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud. CT. Deschamps

ARBITRO: Szymon Marciniak (Polonia)