Mbappe lascia il Psg: “C’è la data dell’addio”

Le parole sull’attaccante francese oggi protagonista nella finale Mondiale contro l’Argentina. Il suo futuro è già scritto

E’ l’Argentina di Lionel Messi ad alzare la coppa del Mondo ma Kylian Mbappé può lasciare il Qatar a testa altissima. L’attaccante parigino classe 1998 ha realizzato la tripletta che ha permesso alla Francia di arrivare ai calci di rigore. La nazionale di Deschamps non ha certo brillato ma il calciatore del Psg è riuscito a dare il meglio di se.

Oggi si celebrano, come è giusto che sia, le gesta di Lionel Messi ma il futuro è certamente di Mbappé. Il Psg – come ricorderete – ha fatto di tutto per blindarlo, riuscendoci, con un contratto ricchissimo. Il francese è legato ai campioni della Ligue 1 fino al 30 giugno 2025 ma le sirene spagnole, legate al Real Madrid, non sono cessate del tutto.

Il giornalista, Tomas Roncero, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it su TvPlay, in diretta su Twitch, ha fatto il punto sul futuro di Mbappé, lasciando intendere, che i blancos non hanno mollato l’idea di averlo in rosa: “Mbappé l’ho perdonato – afferma il collega -. Ha firmato il suo futuro contratto con il Real Madrid. Si, Mbappé tornerà ad esser un obiettivo del Real Madrid. I blancos vogliono sempre prendere i migliori. Il presidente del Real lo perdonò al telefono dopo il mancato trasferimento. Ha dimostrato il suo cuore grande e nel 2024 sarà il benvenuto. Lo perdoneremo, ma non subito. Mbappé deve restare a Parigi fino al 2024, fino alla fine dei Giochi Olimpici. Il Real ha altri grandi obiettivi, come Haaland o Bellingham”.

Real Madrid, colpo Endrick: affare concluso

Nel frattempo, il Real Madrid di Florentino Perez ha messo le mani su un futuro campione. E’ di pochi giorni fa la notizia ufficiale dell’acquisto di Endrick:

“Il Real Madrid, il Palmeiras, Endrick e la sua famiglia – si legge nel comunicato dei blancos – hanno raggiunto un accordo in base al quale il giocatore potrà unirsi al Real Madrid quando raggiungerà la maggiore età nel luglio 2024. Fino ad allora, Endrick continuerà la sua formazione al Palmeiras. Il giocatore si recherà a Madrid nei prossimi giorni per visitare le strutture del nostro club”. Per il sedicenne di Brasilia si parla di una cifra superiore ai 60 milioni di euro. Una cifra impossibile per un minorenne, per qualunque club italiano, che fa capire la forza economica del Real Madrid, che può davvero sognare di strappare Mbappe al Psg.