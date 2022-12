Se ne va davvero: dal Mondiale alla Serie A

Uno dei protagonisti del Mondiale in Qatar potrebbe cambiare squadra nel prossimo futuro: apertura totale al trasferimento

Il Mondiale in Qatar terminerà ufficialmente questa sera, dopo che Argentina e Francia si saranno sfidate in finale: uno tra Messi e Lloris, capitani delle rispettive formazioni, alzerà la coppa al cielo. Intanto, uno dei protagonisti della kermesse mondiale apre ad un possibile trasferimento.

Tanti sono i giocatori che rimarranno nella storia del Mondiale in Qatar: il roccioso Gvardiol, lo spumeggiante Endo, Amrabat e Ounahi, Enzo Fernandez e Adrien Rabiot, oltre che alle grandi firme. Uno di quelli che ha si è tolto grandi soddisfazioni, ricordando al Mondo che gli Stati Uniti stanno crescendo come movimento calcistico è Christian Pulisic. L’americano, parlando del proprio futuro, ha aperto ad un possibile addio al Chelsea e diverse big di Serie A hanno messo gli occhi su di lui.

Pulisic apre all’addio: “Tutto può succedere” | Juve e Milan alla finestra

Intervenuto ai microfoni del podcast ‘Indirect’, Christian Pulisic ha commentato il Mondiale disputato dagli USA e ha parlato anche dei propri piani per il futuro.

Il centrocampista americano del Chelsea, infatti, è legato ai ‘Blues’ fino al 30 giugno 2024 e sia con Tuchel sia con Potter ha trovato poco spazio in stagione. In questo Mondiale ha lasciato la sua firma con una rete e due assist, aiutando la propria nazionale a raggiungere gli ottavi di finale. Nel corso del podcast, Pulisic ha dichiarato: “Adesso sono tornato al Chelsea e sono completamente focalizzato sul finale di stagione. Certo, nel calcio le cose possono cambiare e tutto può succedere”.

L’apertura ad un possibile trasferimento fa immediatamente rumore, con diversi club di Serie A che da diverso tempo hanno messo gli occhi su di lui. In particolare, sono Juventus e Milan ad aver sondato il terreno per l’americano. I bianconeri sono molto sensibili al mercato statunitense, come mostrato con l’acquisto di Weston McKennie, e un innesto come Pulisic potrebbe anche fare al caso di Massimiliano Allegri. Se non dovesse trovare spazio con il club londinese, un approdo in Serie A potrebbe essere estremamente gradito a Pulisic.