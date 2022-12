UFFICIALE | Sorpresa in panchina dopo il Mondiale: c’è l’annuncio

Dopo il Mondiale arriva la sorpresa in panchina: la Federcalcio ha rotto gli indugi con l’annuncio ufficiale

Con la finale tra Argentina e Francia si chiuderà la parentesi Mondiale e i vari campionati si riprenderanno la scena.

Ma ci sarà ancora spazio per le Nazionali e soprattutto con le notizie fuori dal campo: come di consueto, anche se il torneo non si è disputato nella consueta finestra estiva, la fine della rassegna iridata sarà anche l’occasione per fare il punto sui progetti futuri e già diverse Federcalcio sono al lavoro per individuare un nuovo commissario tecnico.

Tra i commissari tecnici in bilico c’era anche Gareth Southgate: l’Inghilterra, dopo la finale ad Euro2020, è stata fermata agli ottavi dalla Francia. Una sconfitta che ha acceso i dubbi sul futuro dell’allenatore, dubbi che ora sono stati spazzati via dall’annuncio ufficiale della FA. La Federcalcio inglese ha preso la decisione sulla panchina della Nazionale e l’ha resa pubblica quest’oggi pubblicando un comunicato.

Inghilterra, scelta fatta su Southgate: è ufficiale

La Football Association ha confermato Gareth Southgate in panchina fino agli Europei 2024.

Questo il succo della nota pubblicata questa mattina: “Siamo lieti di confermare che Gareth Southgate continuerà come allenatore dell’Inghilterra – il comunicato pubblicato – e guiderà la nostra campagna Euro 2024. Gareth e Steve Holland hanno sempre avuto il nostro pieno supporto e la nostra pianificazione per gli Europei inizia adesso”.

Al di là dei Mondiali 2022, il bottino di Southgate da commissario tecnico della Nazionale dei Tre Leoni non si può definire certo insoddisfacente. Quarto posto ai Mondiali 2018 con la sconfitta in semifinale ad opera della Croazia, secondo posto agli Europei, battuta ai rigori dall’Italia. Nel mezzo una Nations League non soddisfacente con la retrocessione maturata proprio nel girone con gli azzurri. Gli stessi azzurri che gli inglesi si ritroveranno di fronte sulla strada per Euro2024. L’Inghilterra, infatti, è stata inserita nel girone di qualificazione con l’Italia, l’Ucraina, la Macedonia e Malta. A qualificarsi saranno le prime due classificate nel raggruppamento: la rassegna continentale si disputerà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024 e vedrà la Nazionale di Mancini scendere in campo (in caso di qualificazione) per difendere il titolo conquistato a Londra.