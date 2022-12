Ancelotti è vicinissimo: sta succedendo davvero

Svolta improvvisa sul futuro di Carlo Ancelotti, che si prepara, in maniera inattesa, a lasciare il Real Madrid: i dettagli

Anche nella sua seconda avventura sulla panchina del Real Madrid, Carlo Ancelotti ha lasciato il segno, eccome. Nella prima occasione, nel biennio 2013-2015, fu lui il tecnico capace di portare al Bernabeu la ‘Decima‘, dopo un inseguimento che durava dal 2002.

Un trionfo, quello in Champions per la decima volta nella storia, tanto più significativo, perché avvenuto nel derby contro l’Atletico Madrid. Al suo ritorno, Ancelotti si è ripetuto, alzando ancora una volta il trofeo, a maggio, contro il Liverpool (per la quarta volta in carriera da allenatore, record anche questo), unendo questo trionfo alla vittoria del campionato, che in precedenza gli era sfuggita. E vincendo in Liga, è diventato il primo allenatore a vincere almeno un titolo nazionale in tutti e cinque i principali campionati europei. Una carriera superlativa, quella del tecnico di Reggiolo, che sembrava doversi concludere proprio sulla panchina dei ‘Blancos’, per sua stessa ammissione, al termine dell’attuale ciclo in Spagna (il suo contratto con il Real scade nel 2024). Ma potrebbe non essere così, con un’ultima, grandissima e suggestiva avventura ad aspettarlo.

Ancelotti-Brasile, ci siamo: la decisione definitiva del tecnico

Ancelotti è stato infatti accostato al Brasile, dopo l’ennesimo fallimento dei verdeoro ai Mondiali in Qatar. Fine ciclo per Tite, come annunciato da lui stesso dopo l’uscita ai calci di rigore ai quarti di finale contro la Croazia, e ricerca di un nuovo allenatore già cominciata.

Il sogno proibito dei brasiliani sarebbe Pep Guardiola, ma mettere le mani sul catalano sarà molto difficile, quasi impossibile. L’alternativa di spessore ed esperienza si chiama per l’appunto Carlo Ancelotti e la tentazione si starebbe facendo largo nell’allenatore emiliano. Al punto che, stando alle informazioni riportate da ‘UOL Esporte’, in Brasile, il tecnico avrebbe deciso di accettare la proposta pervenuta dai verdeoro. Ma per sedere effettivamente sulla panchina dei pentacampioni del mondo soltanto a partire dal prossimo mese di giugno, intendendo concludere con il Real almeno questa stagione, per trovare un accordo e interrompere il contratto a un anno dalla sua naturale scadenza.