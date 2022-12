Francia travolta e stordita: Deschamps sbatte fuori Giroud

La scelta tecnica non è passata affatto inosservata: doppio cambio poco prima dell’intervallo. Ecco cosa è successo.

Tra pochi istanti si chiuderà il primo tempo di Argentina-Francia, match che vede attualmente l’Albiceleste condurre le operazioni per 2-0, in virtù delle reti messe a segno da Leo Messi e Angel Di Maria.

Un dominio tecnico, atletico e fisico degli uomini di Scaloni, che hanno avuto le redini del gioco sin dalle prime battute. Francia assolutamente inerme, con Deschamps che prova a cambiare le carte in tavola con un doppio cambio a pochi istanti dal duplice fischio destinato a far discutere. Al posto di Giroud e Dembelé, infatti, sono entrati Kolo Muani e Thuram. Si tratta di mere scelte tecniche e non di cambi dettati da motivazioni fisiche.

Staremo a vedere se e come i transalpini riusciranno a reagire in una seconda frazione di gioco nella quale ci si aspetta un ritorno importante da parte di Mbappé e compagni, fin qui non entrati mai in partita ed apparsi costantemente in balia di un avversario capace di fare il bello ed il cattivo tempo. L’Argentina – subito in palla – ha gestito i ritmi a suo piacimento. Non solo creando diverse situazioni importanti in zona offensiva, ma coprendo molto bene anche in fase di non possesso, non esponendosi alle ripartenze fulminee dei transalpini.