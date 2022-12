“Benzema e il ritorno per la finale: ecco cosa sta succedendo”

Questo pomeriggio si giocherà la finale dei Mondiali tra Argentina e Francia: ecco cosa sta succedendo con Karim Benzema

Finalmente ci siamo, oggi alle ore 16 si giocherà la partita più attesa dell’anno: la finale dei Mondiali tra Francia e Argentina. Un big match che determinerà la prossima nazionale ad essere campione del Mondo e che rimarrà nella storia del calcio. Intanto, continua la discussione intorno alla possibilità di vedere Karim Benzema in campo.

La federazione francese non ha depennato il Pallone d’Oro dalla lista dei convocati, tanto che sul sito della FIFA è ancora presente il suo nome nella rosa transalpina. Nella giornata di ieri, in conferenza stampa, Didier Deschamps aveva parlato in maniera piuttosto esplicita di Benzema e delle sue possibilità di giocare la finale di oggi. Nonostante sia consentito dal regolamento, infatti, non ci saranno colpi di scena in questa storia: ecco cosa sta succedendo.

Argentina-Francia, niente Benzema | Il Pallone d’Oro non giocherà la Finale

Didier Deschamps in conferenza stampa ha risposto alle domande su Karim Benzema: “Fare certe domande è una mancanza di rispetto. Il mio gruppo è di 24 giocatori, se poi ci sono grandi ex (Zidane ndr) o calciatori infortunati che sono stati invitati, a me non interessa”.

Insomma, il CT della Francia è stato piuttosto chiaro al riguardo. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de ‘L’Equipe’, poi, Benzema e Deschamps non sarebbero rimasti in contatto nel corso delle ultime settimane e quindi non c’è mai stata nessuna possibilità di rivedere in campo il Pallone d’Oro in questo Mondiale. L’attaccante dei ‘Blues’ nella finale sarà Olivier Giroud, uno dei protagonisti della cavalcata trionfale della squadra di Deschamps. Tutti i riflettori, poi, saranno su Kylian Mbappé come leader tecnico della squadra e grande nemesi di Lionel Messi per la vittoria finale. Karim Benzema osserverà la finale da spettatore e da tifoso.