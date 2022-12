Dybala, Di Maria e Rabiot: scoppia il caos prima di Argentina-Francia

In campo questo pomeriggio Argentina-Francia, finale dei Mondiali 2022: Dybala, Di Maria e Rabiot out, scoppia il caos

E’ il grande giorno. Questo pomeriggio Argentina e Francia si contenderanno il Mondiale. Attesa per capire chi riuscirà ad alzare al cielo la sua terza coppa del mondo: sarà l’albiceleste, capitanata da Lionel Messi, al suo ultimo appuntamento con la storia? Oppure toccherà ai blues di Kylian Mbappe che si candida a dominare il calcio mondiale nel prossimo decennio?

Una sfida tutta parigina ma in Qatar ci sarà anche un pezzetto di Serie A. Diversi i calciatori del nostro campionato che prenderanno parte all’appuntamento conclusivo della rassegna iridata. Sette per la precisione i rappresentanti ‘italiani’ in campo questo pomeriggio: nelle fila dei francesi troveranno spazio, tra campo e panchina, Theo Hernandez, Adrien Rabiot e Olivier Giroud. Dall’altro lato, al fianco di Messi sono presenti Angel Di Maria, Leandro Paredes, Lautaro Martinez e Paulo Dybala. Proprio dalla presenza della Serie A in Qatar nasce l’ultima polemiche che si propaga, come ormai solito, tramite social.

Argentina-Francia fa scatenare le polemiche: colpa della Serie A

Tutto nasce da un post pubblicato sui propri canali social dalla Lega Serie A riguardante proprio la finale. Chi trionferà in finale?

La domanda che accompagna l’immagine che mostra alcune dei calciatori del nostro campionato presenti stasera in Qatar: nella foto sono raffigurati Giroud e Lautaro Martinez in grande, Leandro Paredes e Theo Hernandez più piccoli.

Mancano però Adrien Rabiot, Paulo Dybala e Angel Di Maria e la loro assenza non è passata inosservata facendo scattare le inevitabili polemiche. Qualche tifoso mette in evidenza, infatti, la mancanza di Rabiot – in dubbio la sua disponibilità quest’oggi per il virus che ha creato qualche problema a Deschamps – ed altri evidenziano come non ci sia Di Maria. Anche l’assenza di Dybala fa storcere il naso a qualche tifoso della Roma, mentre altri ricordano come la ‘Joya’ non abbia avuto praticamente spazio in questo Mondiale, giocando qualche minuto a risultato acquisito contro la Croazia.

Ecco il tweet che ha fatto scatenare la polemica: