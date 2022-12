Rabiot a gennaio: lo scambio che conviene anche alla Juve

Il Mondiale è stato un ulteriore palcoscenico da sfruttare per Adrien Rabiot, che sta mostrando la miglior versione di se stesso. Ha il contratto in scadenza e piace in Spagna già per gennaio

Dopo annidi critiche in bianconero, Adrien Rabiot ha trovato finalmente la sua dimensione, dimostrandosi un centrocampista validissimo ed in grado di abbinare quantità e qualità al servizio delle sue squadre. In risalita con la Juventus, dove sta offrendo le migliori performance da quando è in Italia, e molto bene anche al Mondiale con la Francia.

L’ex Paris Saint Germain con i bianconeri nella prima parte di stagione ha anche collezionato ben cinque reti tra campionato e Champions, confermando quanto di buono aveva visto Massimiliano Allegri in lui. Rabiot è stato dunque bravo a mettersi alle spalle gli anni bui rilanciandosi ad alti livelli proprio nella sua ultima stagione di contratto con la Juventus. L’accordo scadrà il prossimo 30 giugno e le voci su un suo possibile addio si inseguono costantemente alla luce di un prolungamento complesso e della voglia del classe 1995 di poter intraprendere anche una nuova avventura col forte richiamo del sogno Premier. Al netto di tutto questo nessuna decisione è presa in maniera definitiva e il ragazzo gode della stima di Allegri che intanto se lo godrà fin quando possibile.

Calciomercato Juventus, vogliono subito Rabiot: Simeone ci prova con uno scambio

Il contratto in scadenza a giugno, e la conseguente possibilità di ingaggiare Rabiot gratuitamente, ovviamente fanno gola in giro per l’Europa. Alla luce di un rinnovo difficile e di una situazione tanto favorevole si unisce alla corsa anche l’Atletico Madrid.

Secondo quanto evidenziato da ‘elGoldigital’ il club iberico sa benissimo dell’alto ingaggio di Rabiot, motivo per cui necessita anche di fare spazio salariale per lanciare un assalto. A tal proposito, e proprio nella stessa posizione, potrebbe essere Saul Niguez l’uomo giusto per lasciar posto sia in termini di stipendio che di schieramento visto il flop post Premier.

La stessa fonte ispanica suggerisce però anche un altro tipo di soluzione anticipata già a gennaio come ultima spiaggia anche per la Juve per poter monetizzare. In tal caso l’idea dalla squadra allenata da Simeone potrebbe riguardare proprio uno scambio tra Rabiot e lo stesso Saul, che in Premier ha fallito ed è a caccia di rilancio.