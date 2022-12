Vlahovic via dalla Juve: intrecci con Messi, Ronaldo, Lukaku e non solo

Il destino di Dusan Vlahovic è ancora tutto da decidere. Diverse big stanno pensando al grande colpo dalla Juve

La Juve sta passando un periodo di forte riflessione per il futuro, tra le vicende giudiziarie e le reali possibilità di mettere a segno degli affari importanti sul calciomercato, nonostante i margini economici non siano così ampi.

E così attenzione anche al futuro di alcuni dei big in squadra che di fronte a delle offerte particolarmente allettanti potrebbero anche lasciare Torino. Tra questi, probabilmente il nome che fa più paura alla Vecchia Signora e che potrebbe lasciare il Piemonte è certamente Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo è stato un investimento importante da parte dei bianconeri, ma nella prima parte di stagione ha anche ricevuto molte critiche per alcune delle prestazioni offerte. Uno come lui e con le sue prospettive, in realtà, fa gola a parecchi club e rappresenta un patrimonio per la Vecchia Signora. E c’è già chi ci sta pensando concretamente.

Addio Vlahovic, sfida a cinque per l’attaccante della Juventus

Secondo quanto riporta ‘fichajes.net’, sono cinque le big che seguono da vicino la situazione di Vlahovic e che pensano di acquistarlo dal club torinese.

La prima in lista è il PSG. Nel caso in cui i francesi dovessero perdere Lionel Messi al centro dell’attacco, attenzione a un nome come quello dell’ex Fiorentina, di maggior peso e meno estroso. Poi c’è il Bayern Monaco. Dopo aver perso Robert Lewandowski, i bavaresi non hanno trovato un sostituto con le stesse qualità. Vlahovic potrebbe fare, quindi, al loro caso. Attenzione anche al Chelsea, dato che Pierre Emerick Aubameyang non ruba l’occhio e Romelu Lukaku non dovrebbe tornare. Infine, occhio al Manchester United e all’Arsenal. I Red Devils hanno perso Cristiano Ronaldo, mentre i Gunners devono fare i conti con l’infortunio di Gabriel Jesus. Anche in questo caso, Vlahovic potrebbe tornare utile.