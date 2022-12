Intrigo Mourinho, incontro clamoroso in Portogallo: scenario incredibile

Sono ore convulse per la questione Mourinho e nella serata di ieri c’è stata una possibile svolta incredibile

In queste settimane col Mondiale in Qatar e il campionato fermo di certo non ci si è annoiati in Serie A. Nonostante l’assenza del calcio giocato, di vicende extra-campo e di mercato ce ne sono state, intrighi che porteranno o possono portare cambiamenti radicali. Il primo è ovviamente legato al terremoto societario in casa Juventus, che ha sconvolto il calcio italiano. E che ha solo cominciato a mostrare i vari stravolgimenti.

Anche in casa Roma c’è stato di che parlare, soprattutto con la questione Karsdorp che va avanti ormai da diverse settimane. Una situazione nebulosa, alimentata dalle assenze dell’olandese tra raduno e Giappone, anche se in queste ore è volato in Portogallo insieme al resto dei compagni. Mourinho, alla fine, lo ha portato con sé, ma il rapporto tra i due resta gelido. Come se non bastasse, l’argomento principale in casa giallorossa è diventato il possibile addio dello Special One per l’incarico sulla panchina della nazionale lusitana. In Portogallo non si parla d’altro, i giornali spingono ormai da diversi giorni: la federazione vuole solo e soltanto Mourinho. E sarebbero disposti anche ad aspettarlo. In un momento in cui il caso ha voluto che la Roma passasse il suo secondo ritiro invernale proprio in Portogallo. E ieri, ovviamente, all’arrivo di Mou c’è stato il caos di giornalisti che lo hanno letteralmente assalito per strappare una mezza dichiarazione, un accenno di risposta. Non hanno ottenuto nulla, se non una mezza smorfia. Ma nella serata di ieri, qualcosa è poi effettivamente successo.

Mourinho ct del Portogallo: c’è l’incontro col presidente della federcalcio. E la Roma…

Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, già ieri sera ci sarebbe stato un incontro molto importante tra le parti. E per parti si intendono Jorge Mendes, procuratore di Mourinho, insieme al suo ollaboratore Valdir Cardoso, e il presidente della federcalcio portoghese Fernando Gomes. Il vertice sarebbe avvenuto in un albergo, con la massima privacy. Oggetto delle discussioni proprio il possibile ruoto da ct dello Special One, magari addirittura i possibili margini di un doppio incarico. Dei sondaggi per capire se ci potrebbero essere le condizioni. Anche se al momento la priorità di Mourinho andrebbe alla Roma, anche se il pensiero in Jose, c’è effettivamente.

E nel frattempo Fernando Santos e il Portogallo hanno ufficializzato la loro separazione. Da club e tecnico, scrive il quotidiano, continuano ad arrivare ‘no comment’ e non sono state organizzate neanche conferenze stampa. La porta non sarebbe comunque chiusa alla nazionale, ma Mou non vorrebbe lasciare la Roma proprio durante questo progetto in cui si è impegnato con i Friedkin fino al 2024. Né di abbandonare i tifosi giallorossi che tanto gli hanno dato. Il doppio incarico è una ipotesi, ma che resta complicatissima. A quel punto entrerebbe in gioco anche il pensiero, la decisione della dirigenza della Roma. Al momento, in ogni caso, il futuro – almeno quello prossimo – di José Mourinho resta tinto completamente di giallorosso. Ma nel calcio può succedere di tutto.