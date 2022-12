Ennesimo flop e addio Milan: c’è già il sostituto

L’attaccante finisce ancora una volta nel mirino dei tifosi. Il tempo per il giocatore appare davvero scaduto

Ancora una prestazione sottotono per il giocatore di Stefano Pioli, che non riesce più a ritrovarsi. Il gol di Saelemaekers, nel corso del primo tempo di Milan-Liverpool, è nato dai suoi piedi ma poi ha fatto davvero ben poco, facendo innervosire i tifosi che hanno seguito la partita.

Ante Rebic è diventato ancora una volta bersaglio dei sostenitori rossoneri. L’attaccante croato è ormai da tempo che non riesce a dare il giusto apporto e anche stasera ha deluso le attese. Una gara davvero complicata, con diversi errori, come era successo contro il Lumezzane e poi con l’Arsenal.

Il croato è reduce da una stagione da dimenticare, con soli tre gol e due assist in ventinove partite. Non si contano i problemi fisici che lo hanno costretto allo stop più di una volta. Anche il nuovo campionato si è aperto con qualche guaio fisico, alla schiena, che non gli ha permesso di raggiungere la forma fisica ottimale. Fino a questo momento le reti fatte sono state così tre, con due assist.

Milan, Rebic sotto esame: il sostituto ha già un nome

Il Milan chiaramente non appare soddisfatto del suo rendimento. Stefano Pioli sa di avere tra le mani un giocatore che può fare la differenza ma è ormai troppo tempo che non lo dimostra. Il contratto di Ante Rebic scade nel 2025 ma il Milan è pronto a valutare le offerte che arriveranno. Difficile un addio a gennaio per il croato che avrà così tempo qualche mese per provare a convincere tutti.

Serve, dunque, un inversione di rotta, anche per far cambiare idea ai tifosi, che lo hanno sempre amato ma che oggi – come si può vedere da diversi tweet – hanno esultato nel vederlo andare in panchina al posto del giovane El Hilali, che non appena ha messo piede in campo si è reso protagonista, colpendo la traversa.

Pensare al nome del sostituto di Rebic appare prematuro anche perché bisognerà capire cosa ne sarà di Rafael Leão ma un giocatore che piace tanto perché capire di ricoprire più ruoli dell’attacco, un po’ come il croato, è certamente Noah Okafor.

el hilali>rebic — baka junior (@Bakasaltato) December 16, 2022

El Hilali haciendo más que Rebic — AC Milan TMN (@MilanTMN) December 16, 2022

El Hilali >>> Rebic — Indiavolati 🍥 (@indiavolati_2) December 16, 2022

El Hilali è più forte di Rebic — Oxonomy (@DottorMux) December 16, 2022

El Hilali vale 25/30 Rebic — AAAAAAAAAA (@fikayoluca_) December 16, 2022

Rebic fino a quando ce l’abbiamo sotto contratto? — Jun19r Merdias🇫🇷 (@eddiebravo00) December 16, 2022

Finalmente ha tolto Rebic..

Ora manca Pobega — 𝗞σ̈ßßყ (@JulzOa) December 16, 2022