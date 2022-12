Colpo UFFICIALE da 60 milioni: “L’affare più grande della storia”

L’annuncio è arrivato nel pomeriggio, ma il trasferimento avverrà solamente a partire dal luglio del 2024

Si è concluso da pochissimi minuti quello che è già stato ribattezzato come ‘il più importante affare della storia del calcio brasiliano’. Un’operazione da 60 milioni di euro per quello che viene definito da più parti come uno dei migliori talenti in circolazione.

Un trasferimento che ha visto protagonista di un lunghissimo inseguimento il Real Madrid, da tantissimi mesi sulle tracce del ragazzo. Si tratta di Endrick, attaccante brasiliano del 2006 ceduto dal Palmeiras all’interno di una maxi operazione. I ‘blancos’, che lo avranno a disposizione solamente dal luglio del 2024 per il compimento della maggiore età del calciatore, hanno chiuso ufficialmente un investimento da 35 milioni come parte fissa più 25 legati a bonus individuali e collettivi, tra i quali la vittoria del Golden Boy, numero di presenze, reti segnate e titoli vinti.

Un affare che Leila Pereira, presidente del Palmeiras, ha definito come “l’affare più importante nella storia del calcio brasiliano”. Non solo per le cifre stratosferiche legate alla giovanissima età del campione, ma soprattutto perché sulle sue tracce si erano mossi anche altri top club europei tra cui: Chelsea, Manchester City, Manchester United e soprattutto Barcellona.

Real Madrid, UFFICIALE l’acquisto di Endrick: “Dal luglio 2024”

Pochi minuti fa è stato proprio il Real Madrid a rendere ufficiale una notizia che circolava nell’aria già da qualche giorno.

Questo il comunicato diffuso dal club di Florentino Perez: “Il Real Madrid, la società sportiva Palmeiras, Endrick e la sua famiglia sono arrivati ad un accordo per il quale il calciatore potrà raggiungere il Real Madrid al raggiungimento della maggiore età nel luglio 2024. Fino a quel momento, Endrick proseguirà il suo percorso di formazione al Palmeiras. Il calciatore è atteso a Madrid nei prossimi giorni per visitare le strutture del nostro club”.

Un’operazione in pieno stile Real Madrid che va a replicare gli affari che negli anni scorsi avevano portato presso la capitale spagnola due talenti cristallini come Vinicius Junior e Rodrygo, oggi divenuti leader non solo della formazione allenata da Carlo Ancelotti ma anche della Nazionale Brasiliana.