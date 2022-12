Consegnava le pizze e sogna il Mondiale: suggestione per la Serie A

Il Mondiale in Qatar arriva allo snodo conclusivo. Domenica pomeriggio si giocherà la finalissima tra Argentina e Francia dopo le rispettive vittorie contro Croazia e Marocco. In semifinale tra i transalpini protagonista anche Fofana

La Francia ieri sera ha strappato il pass per la finale Mondiale battendo per 2-0 la sorpresa Marocco al culmine di una gara per nulla semplice ed indirizzata dalla reti iniziale di Theo Hernandez prima del raddoppio conclusivo di Kolo Muani.

Deschamps ha anche dovuto far fronte ad alcune assenze come quelle di Upamecano e soprattutto Adrien Rabiot. Lo juventino è stato rimpiazzato tra i titolari dal giovane Youssouf Fofana, mediano di proprietà del Monaco che con la sua fisicità ha saputo dare equilibrio e fosforo al centrocampo. 185 cm di muscoli e strapotere fisico per il classe 1999 nato a Parigi che già col club ha mostrato una crescita evidente ed una buona affidabilità, tanto da strappare il pass per il Mondiale e riuscire anche a collezionare fin qui 5 apparizioni per un totale di 201 minuti.

Mondiali, Fofana sostituisce Rabiot e sogna la coppa: un profilo da Serie A

Prima lo Strasburgo e poi il salto al Monaco per Fofana che tra club e nazionale prova anche a mettersi in mostra in vista di un futuro che potrebbe anche essere altrove. Valutato sui 25 milioni di euro, il classe 1999 ha un contratto in scadenza 2024 con opzione annuale a favore della società monegasca.

Nel Principato si è fatto notare come uno dei profili emergenti del calcio francese ma non vanno dimenticate anche le origini di una storia curiosa. Dai 13 ai 15 anni Fofana ha frequentato l’accademia di calcio di Clairefontaine, ma nel 2014 fu costretto a lasciare cercando altro. Il futuro a quel punto sembrava incerto per il classe 1999 tanto da fare il fattorino e consegnare pizze a cavallo tra il 2014 e il 2015 per garantirsi un’entrata economica. La sua vita è quindi cambiata radicalmente trovando poi dal 2017 quella chiamata dello Strasburgo che gli ha modificato la carriera avviandolo ad una carriera ben differente.

Ora Fofana è un’alternativa interessante per Deschamps e uomo da tenere d’occhio anche per il mercato del futuro, perchè club di Serie A come Milan o Juventus potrebbero anche avere bisogno di muscoli come i suoi considerando anche i 23 anni e i margini di miglioramento. Intanto il mediano francese non pensa al futuro, si concentra sul Mondiale e poi sul suo Monaco.