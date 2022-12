Bufera contro Theo Hernandez: “Clamorosa incompetenza”

Francia e Marocco si stanno giocando la finale del Mondiale. Un episodio decisamente dubbio ha fatto scoppiare il caos contro Theo Hernandez

Francia e Marocco sono due grandi protagoniste di questo Mondiale, ma delle due solo una potrà accedere alla finale.

Per ora le cose stanno andando meglio agli uomini di Didier Deschamps, che sono passati in vantaggio dopo pochi minuti grazie a un gol di Theo Hernandez. Il terzino del Milan, quindi, è stato decisivo in zona gol, ma è stato coinvolto anche in un altro episodio importante del primo tempo. Infatti, dall’altra parte del campo, in fase difensiva, il laterale basso ex Real Madrid è intervenuto in scivolata su Sofiane Boufal, in anticipo sul pallone, ma poi travolge del tutto l’esterno d’attacco marocchino. Il calciatore francese resta a terra per un po’, poi si rialza e il gioco riprende normalmente con punizione in favore degli uomini di Deschamps.

Polemiche social per l’intervento di Theo Hernandez

L’episodio non è passato affatto inosservato agli occhi dei tifosi, che si sono riversati sui social.

In molti su Twitter hanno immediatamente commentato l’episodio, sottolineando che si trattava di rigore in favore del Marocco. Alcuni tifosi milanisti hanno anche ironizzato sulla questione, facendo i complimenti al loro idolo per la sua ‘giocata’. Di seguito diversi tweet su questa scia.

A me sembra più rigore di Theo che ammonizione a Boufal!!! — Filippo Ricci (@filippomricci) December 14, 2022

Fallo da rigore di Theo Hernandez e ammonizione per Boufal #FranciaMarocco — Pepe Ferrario (@pepeferrario) December 14, 2022

Da un rigore netto al giallo a Boufal, che subisce il fallo di Theo Hernandez. Se c’è una cosa che questo Mondiale ha confermato è la clamorosa incompetenza della classe arbitrale di tutto il pianeta.#Qatar2022#FIFAWorldCup#FRA #MAR#FranciaMarocco — Don Friedkin 🇭🇷 (@Don_Friedkin) December 14, 2022

Era RIGORE per il Marocco fallo di Theo Hernandez #Qatar2022 #FranciaMarocco — Guido (@GuidoRizieri) December 14, 2022

Mai rigore. Sul pallone Theo arriva per primo, il marocchino il pallone non lo tocca mai. — Marco ‘Feli’ (@jokervero) December 14, 2022

Theo Hernández fa fallo da rigore, simula e fa ammonire Boufal Cosa sei capitano 🔴⚫#FranciaMarocco — Manuel Ish (@manuel_ish) December 14, 2022

L’arbitro ammonisce l’attaccante del Marocco quando invece il fallo è di Theo Hernandez e ci sarebbero pure gli estremi per il rigore al Marocco#FranciaMarocco — Erre Ci (@raffamad81) December 14, 2022

Fallo di Theo e rigore per il Marocco, e l’arbitro ammonisce il marocchino 😂#FranciaMarocco — Andrea (@Andre_Inter4) December 14, 2022