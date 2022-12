Indiscrezione choc: Agnelli vuole comprare la Juventus

Il terremoto in casa Juventus è seguito da una serie di notizie che arrivano quotidianamente. Attenzione all’ultima indiscrezione su Andrea Agnelli e il possibile acquisto del club bianconero

Non sono settimane facili per la Juventus, inutile negarlo. Dopo la tempesta e le dimissioni in blocco dell’intero cda bianconero, ora si pensa con un po’ di ansia alle possibili sanzioni, che potrebbero anche arrivare dall’UEFA.

E si è dimesso anche l’ormai ex presidente Andrea Agnelli, con tutto ciò che significa. L’attesa ora è tanta per quello che potrebbe accadere in futuro, così come le ipotesi in campo, con pressioni da una parte e dall’altra. Molti tifosi si aspettavano un nuovo corso, un cambiamento che dovrebbe arrivare anche dal punto di vista tecnico, scongiurando le possibilità catastrofiche. Attenzione, però, a una clamorosa indiscrezione che sta prendendo piede nelle ultime ore e che riguarda proprio Agnelli. Secondo quanto riporta il settimanale ‘Panorama’, infatti, starebbe pensando di tornare incredibilmente alla Juventus, ma questa volta come proprietario unico. Un’opzione che veramente in pochi potevano immaginare, ma avrebbe anche delle basi solide nel medio periodo.

Agnelli pensa di comprare la Juventus: ecco come

Il settimanale, nello specifico, si è occupato di rivelare alcuni retroscena su quello che potrebbe succedere nel futuro della Vecchia Signora.

Il piano di Agnelli sarebbe quello di far calmare le acque e poi cercare di riprendersi la Juventus, ma questa volta come proprietario unico. Il patron dimissionario potrebbe rastrellare le azioni del club, che ora sono sempre più in ribasso, e in questo modo entrerebbero nel suo pacchetto di azioni personale. L’operazione avrebbe anche il placet finale di John Elkann, che potrebbe essere attratto dal monetizzare dal club bianconero. Vedremo se questo clamoroso scenario prenderà corpo nelle prossime settimane.