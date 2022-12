Lascia l’Inter e va alla Juventus: “Dialogo top secret”

Può lasciare l’Inter per la Juventus: ecco l’indiscrezione che scuote il calciomercato. Tutti i dettagli

Il nuovo corso della Juventus è già iniziato con le dimissioni dell’intero CdA e gli addii di Agnelli e Nedved. Le prime nomine di Elkann sono state quelle di Scanavino, come direttore generale, e Ferrero, che diventerà il nuovo presidente.

I due nomi più chiacchierati sono invece quelli di due grandi ex, Alessandro Del Piero e Beppe Marotta. La leggenda bianconera si è già esposta pubblicamente attraverso una lunga nota: “La Juventus è una parte della mia vita, e nemmeno piccola. Per la mia storia, non sarò mai altro da quei colori. Come tutti i tifosi, seguo questa vicenda con grande attenzione e trasporto. Anche per il mio lavoro e il mio ruolo pubblico, in situazioni come queste inevitabilmente mi vengono chiesti commenti, e altrettanto inevitabilmente si scrive e si dice tanto. Questo però è un momento delicato per il club e adesso l’unica cosa che conta e che può fare chi ama la Juventus è mettere nelle migliori condizioni di lavorare le persone alle quali il club è stato affidato, per guidarlo in questa fase così complessa. È un compito di grande responsabilità che merita tutto il nostro supporto, è il momento di essere ancora più juventini. Per questo credo sia giusto non commentare notizie e indiscrezioni, che magari possono poi tramutarsi in speculazioni. – ha annunciato l’ex capitano e numero 10 bianconero – Così faccio oggi e così farò per i prossimi giorni”. In attesa di novità sul ritorno di Del Piero, si moltiplicano rumors ed indiscrezioni anche sul nome dell’attuale amministratore delegato dell’Inter.

Calciomercato Juventus, l’annuncio improvviso sul ritorno di Marotta

A ‘Juventibus’, Luca Momblano ha annunciato: “Mi sento di dire che Beppe Marotta è stato contattato dalla Juventus, da chi conta. Ed è stato più volte anche in confronto, quasi quotidiano tra le parti. Sarebbe lo snodo principale, se non va in porto si attivano le situazioni parallele”.

“Al momento la situazione chiave è il Marotta combattutissimo su questa decisione. – chiosa il giornalista – Ma c’è già un dialogo top secret con chi sarebbe in grado di dargli la gestione sportiva della Juventus”.