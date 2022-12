Haaland in Serie A: l’annuncio del padre che fa sognare

Le dichiarazioni del papà del bomber norvegese lasciano intendere che nel futuro del figlio potrebbe davvero esserci l’Italia

Il futuro è suo. Erling Haaland ha smesso di segnare solo perché i campionati si sono fermati per dar spazio ai Mondiali. La sua Norvegia non è in Qatar e il centravanti 22enne non ha potuto, dunque, migliore il suo bottino annuale.

La stagione con il Manchester City, però, si è aperta alla grande. Haaland ha zittito quegli scettici che pensavano avrebbe avuto dei problemi con la maglia dei Citizens addosso ma così non è stato. Il norvegese ha una media in Premier League da paura: in tredici partite giocate ha segnato ben diciotto reti e realizzato tre assist. In Champions League i centri sono stati cinque, in quattro partite giocate. Numeri davvero esagerati. Pep Guardiola ora ha il centravanti per vincere tutto.

Haaland ha una fame incredibile. Vuole segnare e alzare trofei ma non sembra intenzionato a diventare una bandiera di una squadra. Un po’ come il suo idolo, Zlatan Ibrahimovic, è pronto a cambiare spesso città. Il padre Alf Inge Haaland, intervistato da France Football, ha ribadito un concetto che aveva espresso qualche settimana fa.

Calciomercato, padre Haaland: “Vuole vincere in qualsiasi campionato”

Un concetto che fa sognare anche la Serie A: “Erling potrebbe rimanere al City per 15 anni, perchè si trova molto bene e parliamo di un grandissimo club – riporta DAZN -. Ma la mia impressione è che lui voglia dimostrare di poter vincere in qualsiasi dei grandi campionati”.

Addio Premier League – “Potrebbe essere che vada così – ha proseguito -. In Germania c’è stato due anni e mezzo e potrebbe fare qualcosa del genere nel suo futuro. Stare tre anni in Premier League e poi andarsene in Italia, in Spagna o in Francia. Non c’è niente di deciso al riguardo, ma è una possibilità, perché Erling è capace di essere un vincitore in qualsiasi squadra”.