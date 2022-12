Colpo di scena Modric: la clausola che lo ‘manda’ in Italia

A dispetto dell’età che avanza, Luka Modric ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei migliori centrocampisti al Mondo. Il croato è stato decisivo fin qui nel percorso in Qatar della sua nazionale mentre il Real Madrid ha da riflettere sul suo futuro

Il legame tra Luka Modric e la sua nazionale è piuttosto forte ed è stato evidente anche nel Mondiale attualmente in corso. Il numero 10 del Real Madrid, nonostante il passare del tempo, è ancora fondamentale sia per il gioco della squadra di Ancelotti che per quello della Croazia.

Con il contratto in scadenza a giugno 2023 il club iberico dovrà presto sedersi nuovamente al tavolo delle trattative per intavolare il rinnovo dell’accordo con il Pallone d’oro 2018. I ‘blancos’ hanno infatti tutta l’intenzione di non privarsi assolutamente del faro del proprio centrocampo, nonostante il processo di rinnovamento e ringiovanimento della squadra sia partito gradualmente da tempo con calciatori come Camavinga e Tchouameni in mediana.

Calciomercato, il Real Madrid lavora al rinnovo di Modric: una clausola può cambiare le cose

Modric intanto a 37 anni suonati è riuscito a trascinare ancora una volta la sua Croazia fino alle semifinali del Mondiale battendo ai rigori il Brasile nell’ultimo turno. L’età non è un ostacolo per il numero 10 di Zara motivo per cui il Real Madrid ha tutte le intenzioni di proseguire con lui.

Secondo quanto evidenziato da ‘Defensa Central’ l’idea che i ‘blancos’ debbano ancora condividere i suoi servizi con la nazionale non piace dalle parti di Chamartin, e vorrebbero porvi rimedio proponendo al calciatore un distacco dalla Croazia per dosarne il fisico.

Per farlo il Real Madrid vorrebbe inserire tale opzione con l’entourage del calciatore per il rinnovo del contratto, favorendo di fatto il distacco di Modric dalla selezione croata. Dal canto suo il calciatore ha tutte le intenzioni di continuare ad offrire i suoi servizi sia alla compagine iberica che alla Croazia ogni volta che ne avrà la possibilità. Una sorta di ‘clausola anti-nazionale‘ sarebbe quindi gradita dal Real e potrebbe rappresentare un ostacolo, seppur non insormontabile. In caso di addio a zero non andrebbe esclusa anche la Serie A, ma dalla Spagna insistono con l’ottimismo sottolineando come a Valdebebas non abbiano dubbi sulla buona riuscita del rinnovo.