Intrigo Zidane-Juventus: firma biennale e via libera

Intrigo che coinvolge anche Zinedine Zidane e la Juventus: pronta la firma del biennale con il via libera

Ancora tra le prime quattro del mondo. La Francia è arrivata in fondo anche in questa edizione dei Mondiali ed ora c’è solo la sorpresa Marocco tra la Nazionale transalpina e la finale.

Un traguardo raggiunto nonostante i tanti infortuni con cui Deschamps ha dovuto fare i conti: Benzema, Maignan, Kante, Pogba, tanto per citare i più importanti. La Francia ha dimostrato di essere più forte anche della sfortuna ed ora cambiano i piani anche della Federcalcio. Il post Mondiale sembrava dover essere caratterizzato dal cambio in panchina: via l’attuale ct, spazio a Zidane con il quale si vociferava ci fosse già un accordo. Ora però le cose sono cambiate.

Calciomercato, Deschamps resta in Nazionale

Stando a quanto riportato da ‘Le Parisien’, infatti, Didier Deschamps resterà alla guida della Francia fino al 2024 se lo vorrà.

Il tutto frutto delle dichiarazioni del presidente della Federcalcio transalpina che prima del Mondiale aveva parlato di semifinali come obiettivo che sarebbe valsa la conferma del ct. Niente Zidane quindi: se Deschamps lo vorrà, potrà guidare la Francia anche in vista degli Europei 2024. Proprio l’attuale selezionatore aveva parlato del suo futuro subito dopo la vittoria contro l’Inghilterra: “Deciderò se ne avrò la possibilità. Sono concentrato sulla semifinali e dopo, vedremo. Ogni cosa a suo tempo. E’ molto bello raggiungere gli obiettivi fissati dal presidente. Voglio gustarmi quanto appena fatto, essere quattro anno dopo tra le prime quattro al mondo: non penso a nient’altro”.

Ora c’è il Marocco, quindi la possibile finale, quindi la decisione del commissario tecnico. Se lo vorrà guiderà la Francia fino al 2024, con Zidane che dovrà attendere ancora. Ed allora la sua candidatura per la Juventus potrebbe tornare di moda.