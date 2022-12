Dubbi sul futuro di Southgate, c’è già il favorito per la successione

L’eliminazione dai Mondiali apre i dubbi sul futuro di Southgate: c’è già un favorito per la successione

I sogni sono volati via con il pallone calciato da Kane dagli undici metri. Nel rigore fallito dall’attaccante del Tottenham c’erano tutte le speranze di andare avanti dell’Inghilterra. La Francia si è rivelata più cinica nella gara per i quarti di finale e il risultato ha premiato la squadra di Deschamps.

Una eliminazione che Southgate ha commentato in maniera molto pacata la sconfitta: “Come prestazione meritavamo di più, ma contano ovviamente i gol. Ai giocatori ho detto che non avrebbero potuto fare di più – le sue parole a ‘IPTV’ – hanno giocato bene contro una squadra di alto livello”. Ovvio che la posizione del commissario tecnico sia in bilico e che la Federcalcio potrebbe decidere per un cambio in panchina. Una ipotesi di cui parla lo stesso allenatore: “Dopo ogni torneo ci siamo seduti, abbiamo valutato e riflettuto. Ci vuole un po’ di tempo per assicurarsi che tutti prendano la decisione giusta”.

Inghilterra, anche Tuchel per il post Southgate

Un addio di Southgate dopo la finale degli Europei persa e i quarti ai Mondiali non è da escludere e tra i possibili sostituti spicca la figura di Thomas Tuchel.

Il tecnico ex Chelsea è libero dopo la fine della sua avventura a Londra ed è tra i tecnici più corteggiati. Il suo nome è stato accostato anche alla Juventus, soprattutto nelle settimane in cui Allegri sembrava dovesse andare via a stagione in corso.

L’eventuale chiamata dell’Inghilterra potrebbe convincere Tuchel ad accettare la nuova sfida. Ripartire da una Nazionale come quella dei Tre Leoni, con in rosa alcuni dei migliori giovani talenti del panorama calcistico mondiale potrebbe essere la tentazione che fa dire sì al tecnico tedesco.