La favola Marocco non smette di stupire: En-Nesyri stende il Portogallo

Un goal di En-Nesyri lancia il Portogallo in semifinale: lusitani battuti 1-0. Cr7 dice addio ai sogni di gloria.

Dopo aver matato la Spagna, il Marocco si ripete anche con il Portogallo: grazie ad una rete siglata da En-Nesyri al tramonto della prima frazione di gioco, gli uomini di Regragui strappano il pass per le semifinali.

Al termine di una gara piuttosto equilibrata, il Marocco ha avuto il grande merito di imbrigliare i lusitani nella morsa di un pressing asfissiante, con ripartenze fulminee. Inizialmente in panchina, neanche l’ingresso in campo di Cr7 ha contribuito a rivitalizzare una manovra abulica e troppo sterile. L’errore di Diogo Costa, assolutamente imperfetto in uscita, ha spalancato la strada al goal di En-Nesyri, che da due passi ha trovato il goal con un dolce colpo di testa. Il Portogallo ci ha provato ripetutamente, ma la conclusione fulminea di Bruno Fernandes si è stampata clamorosamente sulla traversa.

Con la forza dei nervi, Leao e compagni hanno provato ad alzare il baricentro, esaltando però i riflessi di Bono in almeno tre circostanze. In un finale al cardiopalma, espulso Cheddira. Il Marocco avrebbe anche potuto arrotondare il risultato, prima dell’incornata di Pepe che ha lambito il palo a pochi secondi dal gong. Al triplice fischio è esplosa la gioia del Marocco: lacrime per Cr7 e per tutto il Portogallo.