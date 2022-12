“Grazie Juve”: il gol di Tchouameni scatena la polemica

Il gol della Francia nei quarti contro l’Inghilterra scatena il rimpianto della Juventus: Locatelli e Pogba tirati in ballo, cosa sta succedendo

E’ la Francia ad aver sbloccato subito il quarto di finale contro l’Inghilterra. Ad andare in gol Tchouameni con una grande conclusione da fuori area.

Una rete che ha fatto esplodere i social per la sua bellezza e non solo. Il giovane centrocampista del Real Madrid era, infatti, visto ad inizio Mondiale quasi come l’anello debole della compagine guidata da Deschamps che ha dovuto rinunciare a due pezzi da novanta come Kante e Pogba. Proprio il centrocampista della Juventus, insieme al suo compagno di squadra Locatelli, è stato chiamato in causa sui social dopo la rete di Tchouameni.

Una marea di tweet da parte dei tifosi della Juventus che criticano in maniera diretta la società per aver sbagliato scelta sul mercato. Se c’è chi vede similitudine tra il gol del calciatore del Real con alcuni fatti in passato dallo stesso Pogba, altri individuano proprio in Tchouameni l’erede designato del centrocampista bianconero. Ma non solo perché in tanti rimpiangono le scelte fatte sul mercato della società piemontese.

Tchouameni rimpianto Juventus: Pogba e Locatelli nel mirino

Già perché Tchouameni prima di finire al Real Madrid era stato seguito anche dalla Juventus che poi ha optato per altre scelte.

Come Locatelli per il quale si è raggiunto un accordo per una spesa complessiva di quaranta milioni di euro. Una scelta che è ricordata con rimpianto dal popolo bianconero che su Twitter lo dicono in maniera abbastanza chiara.

“Poteva essere nostro – scrive un utente – ed invece ci ritroviamo Pogba e Locatelli. Grazie Juve”. Un altro non può fare a meno di mettere a confronto l’acquisto di Locatelli con quello di Tchouameni: “Abbiamo speso 40 milioni per Locatelli quando ne potevamo spendere 50 per Tchouameni”.

